Eclosión del cáncer de colon en personas menores de 50 años: influyen la dieta, el tabaco y la exposición a pesticidas

Un estudio liderado por José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha identificado por primera vez la huella del exposoma —el conjunto de exposiciones ambientales y de estilo de vida— en el cáncer colorrectal en pacientes menores de 50 años a través de firmas epigenéticas.

Mediante el análisis comparativo de los patrones de metilación del ADN en pacientes menores y mayores de 50 años, el trabajo que ha publicado la revista "Nature Medicine" confirma la influencia de factores como la dieta, el nivel educativo o el tabaco.

El cáncer colorrectal es el tercer tumor más frecuente en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer, con una incidencia y mortalidad que aumentan con la edad. De hecho, actualmente el 90% de los casos se diagnostican en mayores de 50 años.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremento preocupante del cáncer colorrectal de inicio temprano (EOCRC, por sus siglas en inglés), diagnosticado en personas menores de 50 años. En Estados Unidos, el EOCRC es ya la principal causa de muerte por cáncer en hombres menores de 50 años y la segunda en mujeres menores de 50 años.

El equipo catalán se propuso explorar los componentes del exposoma que podrían contribuir al desarrollo del cáncer colorrectal en personas jóvenes en comparación con el cáncer colorrectal con diagnóstico en edades más avanzadas, utilizando marcadores epigenéticos. Con este objetivo, crearon unas puntuaciones de riesgo basadas en marcas epigenéticas del ADN (metilación) que reflejan la exposición a factores como el estilo de vida y el entorno.

El papel de un pesticida

“En este análisis observamos que había diferencias significativas en las firmas epigenéticas asociadas a dieta, tabaco y exposición a pesticidas”, afirma la Dra. Silvana Maas, investigadora postdoctoral del Grupo de Biología Computacional del VHIO y primera autora de este estudio. “Entre los pesticidas destacó una señal muy clara de correlación entre exposición al pesticida picloram y cáncer colorrectal de inicio temprano”, añade.

El picloram es un herbicida que se empezó a utilizar a mediados de la década de los 60, por lo que las personas que actualmente presentan cáncer colorrectal de inicio tardío no habían estado expuestas durante su infancia. Mientras, los casos de inicio temprano sí lo estuvieron y durante una mayor parte de su vida, lo que podría explicar las diferencias en el desarrollo del cáncer.

Le metilación, factor clave

El principal mensaje de este estudio es que la epigenética, en concreto la metilación, puede utilizarse como una herramienta para medir la exposición ambiental en los tejidos. Con este enfoque, los investigadores han podido identificar factores que ya se habían asociado al cáncer colorrectal en pacientes jóvenes como dieta, tabaco y, además, han detectado un nuevo posible factor de riesgo: el pesticida picloram, estrechamente relacionado con este tipo de cáncer.

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“En conclusión, nuestros hallazgos no solo identifican componentes del exposoma a partir de huellas epigenéticas que podrían contribuir al desarrollo del cáncer colorrectal, especialmente del cáncer en personas jóvenes (EOCRC), sino que también sientan una base sólida para abordar las exposiciones ambientales y los factores relacionados con el estilo de vida con el fin de reducir el riesgo, destacando la importancia de impulsar intervenciones preventivas tanto a nivel individual como de políticas públicas”, concluye Seoane.