La fiesta de San Xurde amplía el tirón de las ferias del libro en Asturias: "Tenemos citas de primer nivel"

Asturias tiene más de 40 editoriales activas y más de 70 librerías. También una docena larga de ferias del libro y, desde el año pasado, una fiesta regional para celebrar la lectura, San Xurde, que anima en cada 23 de abril a comprar, además de libros, roscas dulces y saldas. La iniciativa, que nace de la mano del sector cultural y de las confiterías y panaderías de Asturias, busca cubrir el único hueco que hasta ahora parecía faltar: una "excusa" que ayude a impulsar el negocio del libro y a generar hábitos lectores en clientes ocasionales. "Teníamos la necesidad de abrirnos al público esporádico; gente que a lo largo del año no siente mucha necesidad de acercarse a una librería pero que si ve un evento chulo y con gancho sí lo puede hacer", señala Daniel Álvarez, presidente del Gremio de Editores de Asturias y editor de Hoja de Lata. San Xurde y sus roscas, además, llegan en un momento dulce: la Feria del Libro de Xixón (FeLiX) celebra su décimo aniversario consolidada ya como una de las principales citas literarias del país y Oviedo echa a andar este año Ofelia, una reformulación de la cita que antes era LibrOviedo y que el sector recibe con ilusión.

Álvarez explica que, tras años de trabajo coordinado con las concejalías de Cultura de los ayuntamientos, hoy hay un calendario "curioso" y bien organizado de ferias del libro. Se genera así una suerte de temporada literaria que empieza en marzo –con la Feria de la Edición Asturiana– y termina ya en octubre con los Premios Princesa, que tienen un fuerte enfoque cultural. Hasta verano, hay una cita con el libro en algún lugar de Asturias todas las semanas. "Es algo que nos alegra mucho haber conseguido, más hoy cuando la FeLiX, en sus diez años, es hoy la tercera feria del libro de España en volumen de participantes y cuando parece que por fin Oviedo va a tener una feria a la altura de una ciudad que aspira a la capitalidad europea de la cultura en 2031. Vamos por el buen camino", señala el representante de los editores.

La fiesta de San Xurde amplía el tirón de las ferias del libro: "Tenemos citas de primer nivel"

Rafa Gutiérrez, presidente de la Asociación de Librerías de Asturias y librero de La Buena Letra , también cree que el volumen de ferias regionales es ya suficiente. "Creo que estamos en fase de consolidación, aunque sí hay aún concejos que intentaron impulsar su feria y por ahora no la tienen, como Villaviciosa y Castrillón, que quería hacer algo vinculado al relato", explica. Está también el caso de Laviana, que tuvo una feria librera hoy inactiva. Asegura, en cualquier caso, que "en Asturias podemos presumir de ferias". "Entre el Celsius, la Semana Negra y la Feria del Libro de Gijón, sumando ahora la de Oviedo, que se va a consolidar pronto, ya es para sacar pecho", cuenta.

Los casos del Festival Celsius 232 y de la Semana Negra son curiosos. Centrado el primero en la literatura fantástica y de ciencia ficción y la segunda en el género negro en un sentido amplio, se han convertido en referentes mucho más allá de las fronteras asturianas. El Celsius trajo el verano pasado al archiconocido Brandon Sanderson, un fenómeno mundial, y la Semana Negra, que en su día dio a conocer a España a autores hasta entonces desconocidos en España –entre ellos Leonardo Padura y Fred Vargas–, está ahora aliándose con festivales que nacen bajo su amparo en ciudades como Buenos Aires y Lima. A esta lista de ferias asturianas más temáticas se suman también el Poex, el festival gijonés centrado en la poesía y el Pan y Roses, un festival de literatura social que impulsa Hoja de Lata. "La columna vertebral para que todo esto funcione es que en Asturias hay masa crítica, un público que responde a este tipo de propuestas. Y está bien, pero ahora también convendría no saturarlo", valora Álvarez.

La fiesta de San Xurde amplía el tirón de las ferias del libro: "Tenemos citas de primer nivel"

"En Asturias tenemos eventos de primer nivel en el plano literario", apunta, por su parte, Jorge Salvador, librero ovetense de Matadero Uno y editor de Pez de Plata, que cree que la nueva etapa de Ofelia es la correcta. "Es importante involucrar a todos los gremios y que las editoriales podamos exponer nuestros catálogos completos, algo que con el aluvión de novedades en las librerías es hoy muy complicado", razona.

El calendario de ferias sobre el que se trabaja ahora queda, además, bien repartido por el territorio. De las alas, destacan quizás dos: la Feria del Libro en el Mundo Rural, la de Navelgas, que se celebra en mayo, y la Feria del Libro de Ribadesella, que se hace en agosto. Al frente de estas iniciativas están, respectivamente, Elías Veiga, coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Tineo, y Ana Roza, editora de Delallama. Él, como Álvarez, también piensa que la red de ferias literarias no puede crecer mucho más para no morir de éxito. "Nunca está de mas promover el libro y la lectura, pero tampoco conviene saturar. Prefiero pocas ferias y bien que muchas y mal. En todo caso, lo que no puede ser es que unas se pisen a otras", explica. "Hay ferias por casi todo el territorio asturiano y creo que no harían falta más. Es mejorar y dotar de más contenido a las que hay, que no sean un copia y pega", añade. Veiga cree que la de San Xurde es "una gran iniciativa", pero sugiere mejoras. "Echo en falta que la propia Consejería lleve a las bibliotecas públicas eventos y actividades en torno al libro, al margen de las que puedan desarrollarse por los propios ayuntamientos. El sector bibliotecario asturiano necesita una revisión urgente", afirma.

Veiga, por lo demás, es consciente de que Navelgas no puede ni debe aspirar a competir con las grandes ferias, y cree que eso puede ser incluso una baza a favor. "No es lo mismo organizar una feria en el suroccidente que en el centro de Asturias. Las ferias organizadas desde ayuntamientos pequeños, con escaso presupuesto, deben hacer de la necesidad virtud. Siempre se puede ofrecer algo que los demás no tienen", asegura. Dice que "no hace falta manejar millones", pero "sí apoyo institucional". Él dice organizar una feria "sin apenas presupuesto", pero "con personalidad propia". Y adelanta: "La supervivencia y mantenimiento de eventos culturales en territorios tan machacados demográficamente como el suroccidente penden de un hilo y necesitarían un apoyo extra para seguir adelante".

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"El calendario actual está bien montado. Todavía se nos solapa alguna cosa; esta semana coinciden un poco las de Navia y Luarca, pero estamos en un buen momento. La cita de Navelgas nos encanta y vamos siempre con muchas ganas", cuenta Roza. "En Ribadesella, la feria se creó hace una década y empezó a funcionar de nuevo hace siete años con el Gremio de Editores. Tenemos el apoyo total del Ayuntamiento y, al ser en verano, está funcionando bien, con ambiente. Contamos siempre con autores de la zona y con la Asociación Cultural de Amigos de Ribadesella", añade. Ella también piensa que San Xurde surge ahora como la "excusa" para celebrar el Día del Libro "con algo propio", y se entiende que tras esta segunda edición la cita, que el año pasado se quedó más en el área metropolitana, queda ya consolidada. Defiende Roza que festejar San Xurde supone rescatar también un pedazo de tradición., ya que el santo es patrón de varios concejos y protagoniza leyendas como la del cuélebre de Zalón, en Allande.