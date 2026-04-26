Los médicos asturianos inician otra semana de huelga para limitar la jornada semanal a 35 horas

Unos 4.000 médicos asturianos están llamados a una nueva semana de huelga nacional que abarcará desde mañana, lunes, hasta el jueves (el viernes, 1 de mayo, es festivo). Entre las reivindicaciones de los facultativos de la región destacan un recorte de la jornada laboral semanal (con un total de 35 horas, incluyendo dedicación ordinaria y extraordinaria); que las agendas máximas para los médicos de atención primaria sean de 35 pacientes diarios; y que se les dé la opción de que la atención continuada se cubra con turnos de 12 horas (y no de hasta 24 horas, como sucede desde hace muchos años).

La de estos próximos días es la cuarta huelga de una semana de duración que los facultativos impulsan este año (una al mes). En realidad, la movilización se inició en junio de 2025, con un paro de una jornada que en Asturias sacó a la calle, por vez primera de forma significativa, a los médicos más jóvenes.

Este movimiento de inesperada pujanza ha desembocado en la reciente constitución del Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), que ahora por vez primera figura entre los convocantes de la huelga.

Mientras tanto, el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) apoya la movilización, pero como parte de algunas de las entidades convocantes a nivel nacional.

Contra el Ministerio y contra la Consejería

En el ámbito estatal, la protesta se dirige contra el empeño del Ministerio de Sanidad de instaurar un nuevo Estatuto Marco de las profesiones sanitarias en el que los médicos no ven reflejada la singularidad de su “cualificación”, su “responsabilidad” y su “liderazgo”. En consecuencia, los convocantes reclaman un Estatuto Marco específico de los médicos.

En el marco autonómico, el enfoque ha ido cambiando, y las demandas se dirigen cada vez más hacia la Consejería de Salud. En esa dirección ha llevado las protestas el Sindicato Médicos del Sespa, que se declara a la espera de «la llamada de la Consejería de Salud a para negociar» como parte del comité de huelga que es.

«En esta ocasión, la convocatoria autonómica la impulsamos desde el Sindicato Médicos del Sespa con la intención de negociar nuestras condiciones con el Gobierno autonómico, ya que gran parte de lo que demandamos se puede lograr a este nivel», indicó este jueves la nueva organización sindical, integrada de manera mayoritaria por médicos jóvenes y que ha venido a quebrar el monopolio del que disfrutaba el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

¿Falta de disposición?

La Consejería de Salud recibió la convocatoria de huelga la semana pasada. Sin embargo, indica el SIMES, «todavía no contactó con el comité de huelga nombrado». Esta falta de respuesta «podría interpretarse como señal de poca disposición por su parte», señala el sindicato. De hecho, las plantillas ya están recibiendo las notificaciones de servicios mínimos «sin que estos fueran trasladados a nuestra organización, lo que resulta desconcertante».

En cualquier caso, añaden, «esperamos que la Consejería reaccione, recapacite, convoque al comité de huelga e inicie una negociación seria y con voluntad de resolver el conflicto».

Manifestación conjunta

Esta próxima semana de movilización incluirá una manifestación similar a la del mes pasado, apoyada conjuntamente por SIMES, el Colegio de Médicos y el SIMPA.

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Además de las ya expuestas, otras reivindicaciones de los facultativos explicitadas por el sindicato SIMES son las siguientes: 1) Recuperación de pagas extra para el conjunto de profesionales sanitarios; 2) Mejoras retributivas en las guardias de los médicos residentes; 3) Mejora de las condiciones de las guardias localizadas; y 4) Subsanación de agravios retributivos en determinadas categorías facultativas.