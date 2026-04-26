El Memorial "María Luisa" se propone derribar todas las barreras y anuncia en la gala de entrega de premios la creación de una categoría para personas con discapacidad

El Memorial "María Luisa" de Fotografía y Vídeo no cesa de crecer. Ni las más de 18.000 fotografías procedentes de 78 países ni los 1.450 autores de 17 nacionalidades que participaron en la edición de este año son techo suficiente para la organización. Su presidente, Ramón Benito, anunció ayer en el teatro Filarmónica de Oviedo, en el transcurso de la gala de entrega de los premios de la última edición, que el año que viene incorporarán una nueva categoría para personas con discapacidad. El objetivo es incentivarle a que vayan a la naturaleza y capturen "la interesante visión que pueden tener del mundo" cuando entran en contacto con ella.

La organización del memorial tiene previsto entablar conversaciones con distintos colectivos para redactar unas bases lo más ajustadas posible a las singularidades de ese grupo de población.

No es el único proyecto que tiene entre manos la dirección del Memorial "María Luisa". Hace un año, también en la entrega de premios, Ramón Benito anunció que habían iniciado la búsqueda de una sede definitiva para el enorme fondo que han acumulado a lo largo de los años. Aunque han recibido múltiples ofertas, la intención de la organización es que se quede en Asturias.

El Ayuntamiento de Piloña está estudiando la posibilidad de destinar el antiguo instituto de Formación Profesional del concejo a tal fin y, al parecer, tendrían ya el trabajo bastante avanzado. Ramón Benito también quiso hacer un "guiño" al Ayuntamiento de Oviedo, que se ofreció en su día a albergar parte de la colección.

En esta edición, el premio absoluto del Memorial "María Luisa" ha sido para Christoph Fischer, de Canadá, por una impactante fotografía, con el título "Fearless", tomada en el desierto de Namibia. El ganador, de viaje fotográfico, no pudo acudir a recoger el galardón. Entre los jóvenes de menos de 19 años el premio absoluto fue para el francés Lubin Godin, por "Derniéres Lueurs".

La entrega de premios contó con varias actuaciones musicales. Este año se estrenó como patrocinador del concurso la Fundación Caja Rural, cuya representante entregó el premio especial al tema del año, precisamente el medio rural.