Perdidas y enriscadas: así fue el recate en helicóptero de tres mujeres excursionistas en Peña Mea (Laviana)
Las caminantes se desorientaron cuando realizaban una ruta tras visitar el Ojo de Buey
Rescate múltiple en la montaña asturiana. Efectivos del grupo de rescate del Bomberos tuvieron que acudir ayer a la llamada de tres mujeres que se desorientaron cuando realizaban una ruta por Peña Mea, tras visitar el Ojo de Buey, en Laviana.
El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) recibió el aviso poco antes de las cuatro de la tarde. Las afectadas explicaron que se habían desorientado. Estaban ilesas, pero no podían regresar.
Inmediatamente, se movilizó el helicóptero medicalizado. Los rescatadores tuvieron que hacer hasta cinco maniobras con la grúa para poder extraer a las mujeres del lugar en el que habían quedado enriscadas.
Al no presentar ningún daño, el equipo las dejó en la zona de Les Campes, dando por finalizada la intervención solo hora y media después de haber recibido el aviso.
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