El queso rojo hecho en Asturias que triunfa en toda España con su toque "picantín" y corteza natural
Es medalla de bronce en el Salón Gourmets, donde acaba de celebrarse el campeonato de las mejores elaboraciones de todo el país
Es contundente, tiene chispa y no deja indiferente a nadie. Quienes han probado el queso Rebollín Rojo lo saben. Es especial. Por eso esta variedad que se elabora en La Espina acaba de lograr una medalla de bronce en el Salón Gourmets, donde acaba de celebrarse el campeonato de los mejores quesos de España.
El Rebollín Rojo está dentro de la Denominación de Origen Protegido Afuega 'l Pitu y está elaborado a base de leche de vaca pasterizada. "Es un queso de corteza natural, de consistencia variable dependiendo del grado de maduración y de la adición de pimentón. Su color es rojo anaranjado", señala el Rebollín en su página web.
El queso se comercializa envasado en bolsa de plástico al vacío y presentado en caja de cartón troncopiramidal, con una caducidad de 8 meses refrigerado y tiene un precio de 7,50 euros.
El Rebollín es la marca láctea de la cooperativa Agrovaldés. Al año fabrica más de 100.000 unidades de queso y su especialidad principal es el Afuega 'l Pitu, tanto blanco como rojo.
"Estamos muy emocionados y muy contentos por recibir esta medalla de bronce, ya que el nivel de los quesos presentados es altísimo y ya solo llegar a una final es todo un logro. Esta medalla de bronce nos sabe a oro", señala Cristina González, responsable del grupo lácteo de Agrovaldés.
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