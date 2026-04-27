Los 25.000 trabajadores del comercio asturiano tendrán una subida salarial del 10,5% hasta 2028

Los 25.000 trabajadores del comercio general de Asturias —que recoge todos los negocios comerciales de la región, tanto grandes cadenas como pequeñas tiendas, con la excepción de alimentación y perfumerías, reguladas por otros convenios— tendrán subidas salariales del 3,5% para cada uno de los años 2026, 2027 y 2028. En total, por tanto, el incremento de salarios en el trienio será del 10,5%.

Así lo recoge el convenio suscrito este lunes por UGT, sindicato mayoritario en el sector. Según han explicado desde la organización sindical, en caso de que el IPC al cierre de cada ejercicio supere el 3,5% de aumento previsto, habrá una compensación del 50% de la diferencia en 2026; del 70% en 2027 y del 80% en 2028.

Además, se incorpora un complemento de 112,99 euros mensuales, no absorbible ni compensable, y un plus de antigüedad de 30,55 euros, según ha informado UGT en un comunicado, que asegura que el convenio del sector en Asturias "mejora sustancialmente las condiciones laborales y superan claramente el preacuerdo estatal alcanzado por CCOO y FETICO con la patronal ARTE".

En materia de jornada y descansos, el convenio establece la voluntariedad total para trabajar domingos y festivos. Quienes lo hagan de forma voluntaria percibirán 15,32 euros por hora o, en su lugar, podrán elegir un día de descanso.

Las tardes de Nochebuena y Nochevieja se consideran festivas y no recuperables; si se trabaja, se abonan a 24,20 euros la hora o se compensan con un día completo de descanso. La jornada anual se fija en 1.770 horas, se reduce el aviso para cambios de turno a un mínimo de 10 días naturales y se reconocen como tiempo de trabajo efectivo los periodos de descanso (30 minutos en jornadas de 6 horas y 15 minutos en jornadas de 4,5 horas). Los trabajadores también recibirán copia del registro horario al menos una vez al mes.

El periodo vacacional preferente será del 15 de junio al 15 de septiembre y, si por necesidades organizativas se tuviera que partir, se añadirán tres días extras de vacaciones. Se incorporan dos días de libre disponibilidad al año no recuperables y cinco días de asuntos propios. Asimismo, se amplía y flexibiliza el disfrute de permisos retribuidos, con 33 horas anuales para asistencia médica, entre otras mejoras.

Entre otros avances destacan la consolidación del 50% de las horas complementarias en contratos a tiempo parcial tras dos años, mejoras específicas para los fijos discontinuos, la reducción de jornada por guarda legal para el cuidado de menores hasta los 14 años, el derecho a la desconexión digital, el descanso de sábado tarde en comercios de apertura ininterrumpida y el refuerzo de las políticas de igualdad, LGTBI, prevención de riesgos laborales y derechos sindicales.

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El texto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).