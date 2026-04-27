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43.000 coches controlados en Asturias en una semana: esto es lo que ha pasado con las multas

La campaña de control de velocidad de la DGT en Asturias detectó 1.253 infracciones tras revisar más de 43.000 vehículos entre el 13 y el 19 de abril

Autopista del Cantábrico

Autopista del Cantábrico

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Asturias refuerza la vigilancia en carretera. La última campaña de control de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrollada entre el 13 y el 19 de abril, se saldó en el Principado con 1.253 conductores denunciados tras revisar más de 43.000 vehículos.

En total, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 111 puntos de control, en los que verificaron la velocidad de 43.432 vehículos, más de 28.000 adicionales respecto a la campaña de agosto de 2025.

Del total de conductores controlados, el 2,88% fue sancionado por exceso de velocidad, lo que confirma una tendencia a la baja en el porcentaje de infracciones respecto a campañas anteriores en Asturias, pese al incremento notable de los controles.

Los datos reflejan, además, una tendencia a la baja en el porcentaje de infracciones en los últimos años. Según la serie histórica de la DGT en Asturias, el índice de conductores sancionados ha descendido desde el 4,85% registrado en abril de 2025 hasta el 2,88% actual, pese al aumento del número de vehículos controlados

Por tipo de vía, las autopistas y autovías concentraron el 51% de las infracciones (640 denuncias), mientras que las carreteras convencionales registraron el 49% restante (613).

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En el ámbito penal, no se detectaron conductores que superasen en más de 80 kilómetros por hora el límite permitido, umbral a partir del cual el exceso de velocidad se considera delito.

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