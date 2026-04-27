Agenda: qué hacer hoy lunes 27 de abril en Asturias

Oviedo

Proyección y coloquio en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre la vida en las brañas de Asturias

El Club acoge a las 19.30 horas la proyección de "El semblante", película documental sobre la vida en las brañas de Asturias y sus perspectivas de futuro. La sesión irá acompañada de un coloquio con Juanjo Menéndez, autor de la película; Adolfo García, antropólogo y Xoxé Luis García Arias, fundador y ex presidente de la Academia de la Llingua.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el centro social de Otero acoge una nueva sesión del ciclo Charlas de Salud bajo el título "Enfermedad periodontal", que será impartida por el doctor Pablo García Roza, odontólogo y profesor asociado en el Grado de Odontología de la Universidad de Oviedo.

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Fundación Gustavo Bueno

A las 17.00 horas, la Fundación Gustavo Bueno acoge la conferencia "Gustavo Bueno: alternativas teóricas y alternativas prácticas ante la guerra y la globalización", impartida por Jaime Pereira, en la que analizará desde una perspectiva filosófica los retos contemporáneos vinculados a la globalización.

Cincuenta años de feminismo

La exposición "AFA, 50 años de feminismo en Asturias" recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge hasta el 8 de mayo la exposición al aire libre "Vidas desplazadas: Derechos en suspenso", una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo impulsada por Médicos del Mundo, con 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo.

Exposición_Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena acoge la muestra del "Concurso Pintura 2026", que reúne las obras participantes en el certamen y que puede visitarse en horario de mañana y tarde hasta el 3 de mayo, con entrada gratuita.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas pero no guiadas y están disponibles de lunes a sábado.

Gijón

Antiguo Instituto

El creador independiente Pablo Dávila ofrecerá esta tarde su propuesta "Working progres. Foguera", en el marco de Escena Xixón 2026. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el Antiguo Instituto.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se podrá disfrutar de la proyección de "Semblanza para el futuro", de Nadia Werba. Esta cita se enmarca en la programación de Ficx Plus.

CMI Pumarín-Gijón Sur

El Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur acoge de 17.30 a 19.00 horas el taller "Primeros cuidados del bebé". Después, a las 19.00 horas, concierto de intercambios de las orquestas de cuerda. Participan la Orquesta de Enseñanzas Elementales y la Orquesta de Cuerda de Enseñanzas Profesionales de Gijón, así como la Orquesta de cuerda de Enseñanzas Elementales del del CPM "Mancomunidad Valle del Nalón".

CMI El Llano

En el Centro Municipal de El Llano arrancará a las 19.00 horas una charla sobre compostaje doméstico que ha organizado Cogersa. La conferencia tendrá lugar en las aulas 3 y 4.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición "La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil".

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, permite ver y adquirir productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Historia local en Valdecarzana

El palacio de Valdecarzana acoge la muestra "La Hestoria d’Avilés", de Miguel Solís Santos. La exposición, de marcado sabor local, puede verse hasta el 8 de mayo. Abre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

"La memoria de lo cotidiano". Obras de la colección Pérez Simón

Esta exposición, con veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 7 de septiembre en la Casa de Cultura de Avilés.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Teatro para escolares en Llanera

El Espacio Escénico Plaza La Habana, en Posada de Llanera, acoge esta semana funciones para que los niños vivan el teatro desde dentro. Hoy, lunes, "Luz de Gas" representará la obra "Dibújame una palabra" a las 10.30 horas, dirigida a alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios del concejo.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición titulada "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. A partir de versos de sor Juana Inés de la Cruz –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual. El horario de visita es de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

Ciclo de conferencias "Geología y montaña" en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge del 27 al 30 de abril un interesante ciclo divulgativo organizado por la Sociedad Geológica Asturiana, dedicado a la geología y los paisajes de montaña. "Relieve y paisaje de Asturias. Formación y evolución" es el título de la ponencia de Pedro Farias Arquer que inaugura el ciclo esta tarde, a las 19.00 horas. Además, se puede visitar la exposición disponible durante estos días en la Casa de Cultura.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López, con piezas realizadas con barro refractario y esmalte y cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Charla en Puerto de Vega

La Biblioteca Jovellanos de Puerto de Vega acoge a partir de las 17.00 horas la segunda parte de "A la vera del Río Chocolate", en la que se abordará la industria conservera de la localidad.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal con todo tipo de productos, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca, sobre lo alto de un acantilado, que ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. Abre de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada es de 5 euros.