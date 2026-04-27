Todos los asturianos podrán aplazar y fraccionar tributos autonómicos: el nuevo decreto del Principado por la guerra en Irán

El Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes un decreto para flexibilizar el aplazamiento y fraccionamiento de los tributos de gestión autonómica, una medida dirigida a todos los contribuyentes asturianos y vinculada al impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

La norma, según detalló el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se aplicará a todos los impuestos y tasas gestionados por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado. Peláez subrayó que la medida tendrá carácter general, por lo que podrán acogerse tanto particulares como empresas, pymes y autónomos que tengan deudas tributarias dentro del periodo fijado.

Plazo de aplicación

El decreto afectará a las deudas generadas entre el 28 de febrero y el 30 de junio, "en línea con el real decreto aprobado por el Gobierno de España para contener los efectos económicos del conflicto bélico". El Principado indicó que mantiene un "seguimiento permanente de la situación" y que, de la mano del Ejecutivo central, valorará "una posible prórroga si fuese necesario más allá del 30 de junio".

La medida reproduce una fórmula que el Gobierno asturiano ya utilizó durante la crisis sanitaria de la covid, señaló Peláez, cuando también se aprobaron mecanismos para facilitar el pago de obligaciones tributarias en un contexto de dificultad económica.

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Sin garantías hasta 50.000 euros

La nueva norma establece además que no será necesario aportar garantías para aplazar o fraccionar deudas de hasta 50.000 euros durante el periodo de vigencia del decreto. Esta iniciativa se suma a la línea de avales dotada con cinco millones de euros para apoyar a empresas y pymes afectadas por la guerra. El Gobierno asturiano enmarca ambas actuaciones en su "posición de rechazo al conflicto": "El 'No a la guerra' es la mejor manera de evitar un impacto en la economía regional", indicó Peláez.