El Corte Inglés lanza la campaña del Día de la Madre con nuevas propuestas para regalar

El Corte Inglés lanza, del 20 de abril al 3 de mayo, la campaña para el Día de la Madre, en la que destacan diversas opciones para obsequiar según el estilo de vida, las aficiones y las preferencias de cada madre. Moda, accesorios, belleza, tecnología, viajes, deporte, decoración, libros o gastronomía, son algunas de las propuestas para esta ocasión.

El Corte Inglés quiere poner en valor el papel fundamental de las madres en la vida cotidiana, destacando los vínculos, los pequeños gestos y las emociones que se construyen día a día. La campaña combina un enfoque emocional con una amplia propuesta comercial que abarca moda, belleza, tecnología, hogar, gastronomía y experiencias, ofreciendo opciones pensadas para distintos estilos de vida y generaciones. El objetivo es facilitar la elección del regalo perfecto para celebrar esta fecha tan especial.

Bajo un mensaje cercano y optimista, la campaña invita a expresar el agradecimiento a través de detalles significativos, poniendo el acento en la importancia de compartir tiempo y crear recuerdos. La comunicación se despliega en distintos soportes, publicidad audiovisual, medios digitales, redes sociales y espacios físicos, y refuerza la conexión de la marca con los valores familiares y emocionales.

Con esta iniciativa, la compañía reafirma su compromiso de estar presente en los momentos más importantes de la vida de sus clientes, ofreciendo calidad, variedad y cercanía en una celebración tan significativa como el Día de la Madre.

Entre las propuestas para regalar destacan los relojes, bolsos, fulares, sandalias, zapatillas de running, palas de pádel, portátiles, móviles, productos de cosmética, gafas de sol, perfumes, ropa de baño, o incluso las últimas novedades en libros.

En el departamento de Moda, El Corte Inglés destaca una selección de vestidos de la marca Woman El Corte Inglés a 69,99euros; camisetas también de Woman El Corte Inglés a 29,99 euros y pantalones de Southern Cotton a 39,99 euros. En Accesorios, se han seleccionado bolsos de la firma Latouche por 89 euros y pañuelos de seda a 69 euros.

En Baño y Lencería, hay una amplia variedad de artículos para el Día de la Madre, como el bañador moldeador de la marca Énfasis por solo 59,99 euros.

En el departamento de Zapatería, habrá sandalias y zapatos Latouche desde 79 euros, y la marca Tintoretto, que tendrá sus clásicos zapatos destalonados desde 69 euros.

En Complementos, el Día de la Madre es el momento perfecto para regalar un chal o un sombrero para protegerse del sol. El Corte Inglés destaca en este departamento las firmas Guess, Furla y Gucci, a precios muy atractivos.

También es una buena ocasión para regalar una joya, y por eso en el área de Joyería de El Corte Inglés hay una gran propuesta comercial de muy diversas marcas, como sortijas de oro de la marca El Corte Inglés y Diamonds El Corte Inglés, que tendrán hasta un 20% de descuento en una selección de artículos.

Asimismo, en el área de Belleza, donde se puede encontrar una amplia selección de perfumes, destaca Good Girl Jasmine Absolute Eau de Parfum de Carolina Herrera de 80ml, por solo 102,95 euros, así como la marca GHD, que tendrá un 20% de descuento en el secador profesional Speed de GHD, que sale a 319 euros.

En el área de Deportes, las firmas Adidas, Nike, Under Armour, Bull Padel, Garmin se suman a la campaña del Día de la Madre, con zapatillas, prendas deportivas y accesorios para practicar todo tipo de deporte.

En Electrónica, destaca el Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB puede ser el regalo perfecto para esta ocasión, ya que en esta campaña tendrá un precio de 1.649 euros, y si se entrega el antiguo móvil, se aplicará un descuento de hasta 100 euros.

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Una opción perfecta como regalo puede ser también un buen libro, por ello El Corte Inglés propone, entre otros títulos destacados, el último Premio Primavera de Novela, “La educación del Monstruo” de Elvira Mínguez, cuyo precio es de 21,75 euros.