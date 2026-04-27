Cuesta menos de 50 euros y permite conocer lo fundamental de Asturias: la excursión de moda para conocer el Principado

Se trata de una de las excursiones más demandadas para conocer, de un vistazo y en tan solo 11 horas, los lugares más icónicos del Principado. Buendía Tours ha sacado a la venta un tour guiado por los Lagos y el Santuario de Covadonga en el que también se visitan Cangas de Onís o Lastres. Desde la propia agencia de viajes destacan que "esta excursión arranca entre montañas con un trayecto panorámico que nos muestra la Asturias más verde. El autobús asciende hacia los Picos de Europa mientras el paisaje cambia a medida que nos acercamos a los famosos lagos glaciares de Enol y Ercina", aseguran en la descripción de la actividad que luego continúa en Covadonga, Cangas de Onís y Lastres. Para tener toda la información de esta actividad, que cuesta menos de 50 euros (ahora se puede conseguir por 47 euros) puedes pinchar en este enlace.

Desde la propia agencia se recomienda que quienes vayan a realizar esta excursión lleven un calzado cómodo, que se adapte a cualquier actividad. "Fue una muy buena experiencia tanto el cdonductor como el guía lo hicieron muy bien haciendo que la experiencia fuera agradable", señala Juan Ramón, uno de los clientes de esta excursión que decidió dejar un comentario después de la visita que cuenta con una puntuación entre sus asistentes de 4,7 sobre 5. "Es una excursión muy completa a interesante indicada tanto para familias como parejas o personas solas con tiempo suficiente en cada parada para descubrir los sitios a nuestro aire", señalaba otro de los clientes satisfechos de esta excursión.

Los lagos de Covadonga. / J. M. Carbajal / LNE

Los que quieran participar en esta actividad saldrán de Oviedo a eso de las ocho de la mañana. Entonces se iniciará un viaje de unas 11 horas con guía que les llevará a conocer los lugares más emblemáticos del Principado. En todas las paradas del tour hay momentos para hacer lo que consideres y darte una vuelta profundizando los aspectos que cada pasajero quiera o para hacerse las fotos para presumir en redes sociales.