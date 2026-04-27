La dirección de Foro reclama responsabilidades políticas "al máximo nivel" por el accidente minero de Cerredo

La comisión directiva de Foro Asturias ha aprobado aprobó este lunes una declaración política sobre el accidente minero ocurrido el 31 de marzo de 2025 en Cerredo, en el concejo de Degaña, en la que exige la asunción de responsabilidades políticas “al máximo nivel” y la recuperación inmediata de una estructura eficaz de supervisión minera en Asturias.

El máximo órgano estatutario del partido considera que el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas y el borrador de dictamen de la Comisión de Investigación sobre la gestión del Gobierno asturiano acreditan la existencia de decisiones políticas que, a juicio de la formación, deterioraron el sistema de control minero.

“No fue un accidente inevitable”

En la declaración aprobada, Foro Asturias afirma que “no estamos ante un accidente inevitable ni ante un fallo puntual”, sino ante “el resultado de decisiones políticas deliberadas” que provocaron que la Administración “no actuase con la diligencia debida”. La formación sostiene que esas decisiones permitieron que en Cerredo se desarrollase actividad extractiva “sin el control exigible” en una explotación minera “legalmente en fase de cierre y clausura” y con la extracción de carbón “expresamente prohibida”.

El partido sitúa el origen del deterioro del sistema de control minero tras la llegada de Adrián Barbón a la Presidencia del Principado en 2019. Según el texto, “la supresión del Servicio de Seguridad Minera, la reducción de medios personales y materiales y el debilitamiento de la estructura administrativa encargada de velar por la seguridad minera” respondieron a “una decisión consciente de empeorar el funcionamiento de la Administración” en un ámbito en el que, a juicio de Foro, el control público debía ser máximo.

La formación rechaza que las responsabilidades puedan limitarse “a niveles técnicos o intermedios” o que la crisis pueda cerrarse “con simples cambios organizativos”. En su declaración, Foro sostiene que el deterioro del sistema de control minero responde a decisiones adoptadas “en el seno del Consejo de Gobierno durante los últimos años”, por lo que las responsabilidades deben asumirse “también en el ámbito político e institucional”.

Petición de ceses

Foro Asturias reclama la recuperación inmediata de una estructura de control minero eficaz y exige que la asunción de responsabilidades políticas comience “de forma inmediata” con el cese de Enrique Fernández como presidente de Hunosa y de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.

La formación considera “inasumible” que dos de los que identifica como “principales responsables de desmantelar la estructura administrativa encargada de velar por la seguridad minera” ocupen cargos públicos “en lugar de asumir responsabilidades por su gestión”.

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Foro Asturias concluye su declaración reiterando su compromiso “con las familias de las víctimas”, con “el total esclarecimiento de los hechos”, con “la depuración de todas las responsabilidades que procedan” y con “la reparación moral, política y jurídica que merecen las víctimas y sus familias”.