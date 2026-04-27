División sindical por el caso Cerredo: CC OO exige a Barbón que pida dimitir a los exconsejeros de Industria y UGT dice que sólo si los señala la justicia

La exigencia de responsabilidades políticas por el caso Cerredo ha abierto una clara división entre los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, similar a la que existe en el seno del Gobierno asturiano entre Izquierda Unida y el PSOE. Mientras el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, pidió al presidente del Principado, Adrián Barbón, que tome medidas de forma inmediata contra los responsables de la Consejería de Industria en las distintas etapas investigadas, el líder de UGT, Javier Fernández Lanero, defendió que esas responsabilidades deben reclamarse cuando las señale la justicia o los informes correspondientes.

En el transcurso de la rueda de prensa de presentación de las actividades del Primero de Mayo, Zapico sostuvo que, tras la investigación desarrollada en la Junta General y el informe interno de la Administración, ha quedado acreditado que la Consejería de Industria “no estuvo a la altura de las circunstancias” en los últimos años. Zapico aseguró que su sindicato hace suyas “las palabras del presidente del Principado de Asturias” y su planteamiento de que “caiga quien caiga deben asumirse responsabilidades”. Sin embargo, consideró que, tras la comisión de investigación de la Junta General, ya existen elementos suficientes para actuar.

“En este momento, que ya sabemos, con luz y taquígrafos, después de la investigación de la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias, que la Consejería de Industria durante estos últimos años, con sus máximos responsables en cada etapa, no estuvo a la altura de las circunstancias; está tardando Adrián Barbón en tomar esas medidas”, afirmó el dirigente de CC OO.

El secretario general de CC OO insistió en reclamar al jefe del Ejecutivo autonómico que inste a los responsables políticos afectados a dejar sus cargos, en referencia al presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y la presidenta del Puerto de Gijón, Nueves Roqueñí. Zapico recordó que su sindicato ya se posicionó en 2019 "en contra de la supresión del Servicio de Seguridad Minera y lo hizo constar en acta”, señaló. Aludió además, a la denuncia realizada por el sindicato en 2022, tras el fallecimiento de un trabajador en la mina de Cerredo. “Denunciamos que se estaba extrayendo carbón de manera ilegal y también lo hicimos constar en acta”, indicó.

Por todo ello, a juicio de Zapico, la actuación de los máximos responsables de Industria estuvo marcada por una “pasividad, cuanto menos”. Por ello, insistió en que Barbón debe "tomar medidas, ser contundente y, si no, reiteramos que esa responsabilidad recaerá sobre su mesa”, advirtió.

UGT reclama celeridad judicial

UGT, en cambio, discrepó sobre el momento de exigir nuevas responsabilidades políticas. Javier Fernández Lanero pidió “máxima contundencia” y defendió que deben exigirse “todas las responsabilidades políticas que tenga que haber y todas las responsabilidades penales, si las hubiera”.

El secretario general de UGT situó el foco en la vía judicial. “Lo que exigimos es que la justicia actúe rápidamente”, afirmó. Lanero sostuvo que “hay una empresa que presuntamente ha incumplido y lleva más de un año sin que haya pasado absolutamente nada”, por lo que reclamó “celeridad” para que se determine quién debe responder.

“Necesitamos acelerar la justicia, que la justicia señale a todas las personas, sean quienes sean, y aquellos sean los que señalen, que paguen por lo que han cometido, tanto sea penalmente como sean responsabilidades políticas”, declaró. Lanero defendió que UGT no personaliza sus exigencias: “Nosotros no nombramos personas, nombramos responsables, los que tengan que ser y los que en su momento se determine”, afirmó.

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El dirigente ugetista también recordó que, tras el accidente, ya se produjeron cambios en la estructura política del área de Industria. “Las responsabilidades políticas desde el primer momento se asumieron, no existe ni la Consejería”, sostuvo. Según añadió, “se cambiaron a todos sus dirigentes, desde la consejera a los directores generales”.