Formalizado el relevo en la dirección general de Pesca Marítima: el gijonés José Enrique Plaza asume el cargo

El Gobierno de Asturias ha formalizado este lunes el nombramiento de José Enrique Plaza Martínez como nuevo director general de Pesca Marítima, en sustitución de Francisco José González, a quien el Ejecutivo agradeció los servicios prestados, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA.

Plaza, nacido en Gijón en 1966, es técnico superior en Administración y Finanzas y funcionario de carrera del cuerpo administrativo del Principado. Hasta ahora ocupaba la jefatura del Negociado de Comercialización y Promoción Pesquera del Servicio de Estructuras Pesqueras, área a la que ha estado vinculado desde 1988. Durante su trayectoria profesional se ha encargado, entre otras funciones, de la gestión de subvenciones del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, conocido como Fempa, y ha coordinado la presencia de Asturias en distintas ferias vinculadas al sector pesquero.

Ayudas para pesca y acuicultura

El relevo en la Dirección General de Pesca Marítima ha coincidido con la autorización de un gasto de 1.100.000 euros para la convocatoria anual de ayudas destinadas a empresas de acuicultura, comercialización y transformación de productos. Estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, se enmarcan en el Fempa, que financia el 70% de la inversión. Su objetivo es reforzar la competitividad del sector, fomentar el valor añadido de los productos pesqueros y acuícolas y avanzar hacia una actividad económica sostenible.

La convocatoria tendrá carácter plurianual, con 800.000 euros consignados para este año, 150.000 para 2027 y otros 150.000 para 2028. Del total previsto, 850.000 euros se destinarán a inversiones en comercialización y transformación, mientras que 250.000 euros se reservarán para actuaciones en acuicultura. Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes, contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Impulso al tejido cultural

El Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 1.249.000 euros para subvenciones dirigidas a profesionales y empresas del sector cultural. La convocatoria financiará proyectos culturales y acciones de formación y movilidad. Las ayudas se estructuran en diferentes líneas para las artes escénicas, el libro, la música, el audiovisual y el cine, las artes visuales y el videojuego, además de actuaciones orientadas a la formación y profesionalización del ámbito cultural.

La financiación corre a cargo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. El Ejecutivo enmarca esta convocatoria en su estrategia de apoyo a la cultura como sector económico y creativo, que, según el Principado, ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2019.

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El gobierno regional ha destacado que este año, las industrias culturales cuentan con más de tres millones de euros en convocatorias de subvenciones.