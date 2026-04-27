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El Gobierno aprueba tres nuevas plazas de fiscal para Asturias a lo largo de 2026

El Ejecutivo detalla que la distribución territorial de las nuevas plazas fiscales atiende a la carga de trabajo y al dimensionamiento de las plantillas

Juzgados de Oviedo

Juzgados de Oviedo / E.P

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El Gobierno centrral anunció esta mañana la creación de tres nuevas plazas de fiscales en Asturias dentro del plan estatal para ampliar el Ministerio Fiscal en 2026. La medida forma parte de una propuesta que contempla 200 nuevas plazas en toda España, la mayor ampliación de este cuerpo hasta la fecha.

El anuncio fue realizado esta mañana por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Según detalló el Ejecutivo, el reparto territorial se ha diseñado atendiendo a la carga de trabajo y al dimensionamiento actual de las plantillas.

En el caso de Asturias, la incorporación de estas tres plazas supondrá un incremento del 5,66% en la plantilla fiscal de la comunidad.

Esta ampliación se complementa con la creación de siete nuevas plazas judiciales en el Principado, destinadas a reforzar tribunales de instancia, audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia. El Gobierno enmarca este conjunto de medidas como la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Asturias.

A nivel nacional, la creación de las 200 plazas de fiscales implicará una inversión superior a 22,5 millones de euros y elevará la plantilla total del Ministerio Fiscal en un 7,13%, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos.

El Ejecutivo vincula este incremento a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo basado en tribunales de instancia. Según el Ministerio, este sistema permite reducir costes y optimizar recursos frente al modelo tradicional de juzgados unipersonales.

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El proceso para la aprobación definitiva de estas plazas se inicia ahora con la tramitación del correspondiente Real Decreto en el Consejo de Ministros

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