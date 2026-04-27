Ya hay fecha para la apertura de siete nuevas escuelinas, que tendrían que estar funcionando desde 2024): Mieres, Aviles, Las Regueras...

En el año 2024, todas las nuevas escuelinas de la Fase I deberían haber estado abiertas. Fue el anuncio que en diciembre de 2023 hizo el Principado. Sin embargo, algunas de las inauguraciones se han ido retrasando hasta llegar a mayo de 2026. Mes en el que Educación promete abrir siete centros de Educación Infantil, tal y como informó este lunes la consejera Eva Ledo en la duodécima reunión de la mesa de diálogo de la red 0 a 3 años.

Tres las han construido los ayuntamientos con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y forman parte de la fase I del proyecto. Son en Caravia (Les Xanines), Las Regueras (La piedriquina), y Quirós (El reblincu). En esta primera fase, los Ayuntamientos asumieron la construcción de 16 escuelinas y el Principado de 15. El Gobierno autonómico no solo debe hacer la inversión, sino gestionar las licitaciones. Algo que generó problemas, por ejemplo, en Mieres, donde en la escuelina L’escondelerite, que se ubicará en el Colegio Público Llerón Clarín, el concurso para rematar los trabajos pendientes quedó desierto en el mes de noviembre, teniendo que reiniciar el proceso. Es precisamente este centro el que forma parte de las nuevas aperturas pero de forma singular: comenzará parcialmente con una de las tres unidades previstas.

Completan este lote de aperturas las escuelinas de Salinas (La cerezal), la del Colegio Público Teodoro Cuesta de Mieres (Cucurrabucu) y la del Colegio Público Marcos del Torniello de Avilés (La foquina). Todas ellas fueron construidas por el Ejecutivo autonómico y pertenecen a la fase II del proyecto de escuelinas.

Por otro lado, la mesa de diálogo ha repasado el borrador del reglamento de organización y funcionamiento, tras recibir las sugerencias de los sindicatos, y se ha centrado en dos aspectos fundamentales: las jornadas no lectivas y las direcciones.

Días no lectivos y direcciones

La Administración autonómica ha planteado que las educadoras de las escuelinas puedan realizar determinadas tareas no presenciales en sus días no lectivos, pero siempre que esté garantizada la calidad en la prestación del servicio. Para ello, ha solicitado a los sindicatos que envíen hasta este jueves una propuesta con los criterios que, a su modo de ver, deben definir los días de libre disposición (los denominados moscosos), pero condicionada, igualmente, a que no influya en la calidad de esta red educativa.

Respecto a las direcciones de las escuelinas, las plazas se cubrirán con docentes a través del procedimiento establecido en la Ley educativa vigente. El Principado considera que este proceso es el único posible para garantizar la autonomía de gestión.

El Gobierno de Asturias consolidará el complemento de dirección a aquellas educadoras que hayan venido ejerciendo estas funciones, en cumplimiento de la Ley Autonómica de las Escuelas Infantiles, aprobada en noviembre de 2024.