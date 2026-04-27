Homenaje de los psicólogos asturianos a Marino Pérez y Adansi por su "impacto positivo" en la sociedad: el Colegio recupera su gran cita anual

El Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (Coppa) rindió homenaje en Oviedo al psicólogo clínico, investigador y escritor Marino Pérez Álvarez, distinguido como Miembro de Honor con la insignia de oro por su trayectoria profesional, investigadora e innovadora. El reconocimiento centró la "cena de la psicología asturiana", recuperada tras seis años sin celebrarse, en una gala en la que también fueron homenajeados los profesionales que cumplen 25 años de colegiación, los colegiados jubilados y la asociación Adansi, premiada por su labor con las personas con trastorno del espectro autista.

El acto reunió a un centenar de personas, entre colegiadas y colegiados, familiares y amigos. La decana del Coppa, Elvira Vilorio, destacó el valor de recuperar esta cita profesional después del parón provocado por la pandemia. “Recuperar la 'cena de la psicología asturiana', tras seis años sin celebrarse desde la pandemia, tiene un importante valor simbólico y emocional”, señaló. Vilorio subrayó además que, por primera vez, el Colegio decidió entregar dos reconocimientos especiales: uno a Marino Pérez Álvarez y otro a Adansi, “por su impacto positivo en la sociedad”.

La decana definió la gala como “una noche de encuentro, de gratitud y de memoria” y reivindicó la importancia de reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo de la profesión. “Pocas cosas fortalecen más a una profesión que detenerse, mirarse y reconocerse como comunidad”, afirmó. Para Vilorio, los 25 años de colegiación “no son solo una cifra”, sino “historias, aprendizajes, retos, cambios y una profunda huella humana y profesional”.

Marino Pérez, con la insignia de oro del Coppa. / LNE

El momento más destacado de la velada llegó con la intervención de Marino Pérez, uno de los primeros colegiados del Coppa. El psicólogo recordó los inicios de la institución y el papel decisivo de José Ramón Fernández Hermida, primer decano de la organización profesional de la Psicología en Asturias. “Soy de los primeros pobladores del Coppa”, dijo Pérez, antes de rememorar que, en los primeros años, los psicólogos estaban integrados en el colegio de doctores y licenciados. “El colegio empezó a existir en 1980. Una mañana de noviembre vino Hermida a verme al despacho de Psicología que yo tenía y me dijo que ya nos podíamos colegiar, que él ya lo había hecho y por lo tanto era el número uno, como corresponde”, relató.

Pérez recordó que después se colegiaron otros compañeros como Eugenio Rodríguez de la Mota, Serafín Lemos y Ramón López. “Yo soy el número cinco”, apuntó. En su discurso, reivindicó la figura de Hermida como impulsor del Colegio: “En una noche como la de hoy no está de más recordar que el Colegio de Psicología no ha existido desde siempre. Quiso Hermida que existiera y existió”. Añadió, entre las sonrisas de los asistentes, que fue “el demiurgo” que permitió que la Psicología tuviera en Asturias y en España “el fundamento y la organización que tiene”.

El homenajeado también puso en valor la relación entre el Coppa y la Universidad de Oviedo, que consideró especialmente fructífera en comparación con otras comunidades. Atribuyó esa buena sintonía a los responsables que han estado al frente del Colegio y de la Facultad, entre ellos Pepe Muñiz, José Carlos Núñez, Hermida, Ramón Vilalta y Elvira Vilorio. Para Pérez, ese vínculo resulta esencial para que la Psicología mantenga su conexión con la investigación científica y la formación continua.

El psicólogo citó como ejemplo el ciclo “Tardes de Psicología”, organizado por estudiantes con apoyo del Colegio. “Da gusto escuchar eso, los propios estudiantes pueden ver que su condición no se agota en la facultad sino que empieza a vincularse con la actividad”, señaló. Pérez cerró su intervención con un agradecimiento al Coppa: “He pasado muchos años en la universidad pero sigo en el colegio, tratando de combinar el estudio y la investigación con el contexto profesional. Es un honor aceptar hoy la distinción del Coppa”.

Grupo de psicólogas y psicólogos que recibieron la insignia de plata al cumplir los 25 años de colegiación. / LNE

Homenaje a 24 profesionales

Durante la cena también se rindió homenaje a 24 profesionales que cumplen 25 años de colegiación o que han pasado a la situación de jubilados. En representación de ellos intervino José Carlos Núñez, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación y exdecano de la facultad de Oviedo, quien felicitó al Colegio por el aumento progresivo de colegiados hasta superar los 1.700. “Llevo casi medio siglo con el colegio”, afirmó. Núñez recordó su paso por la junta y por la comisión educativa y definió esa trayectoria como “un viaje fantástico”. “Ahora animo a todo el mundo a colegiarse, lo primero es querer a la Psicología”, sostuvo.

Elena Cubero (secretaria del COPPA), Gloria Acevedo (directora del proyecto ‘Cómo mira tu bebé’), José Javier González e Iván Fernández (presidente actual y anterior de ADANSI), Elvira Vilorio (decana del COPPA) y Cristina Soto (vocal). / lne

Distinción para Adansi

La otra gran distinción de la noche fue para Adansi, la asociación asturiana de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista, reconocida con el Premio Coppa 2026. La secretaria del Colegio, Elena Cubero, destacó “el compromiso, la proyección en innovación e investigación y la enorme implicación del equipo técnico de Adansi”, dirigido por la psicóloga Mónica Fernández Prada.

El premio fue recogido por el presidente de Adansi, José Javier González; su anterior presidente, Iván Fernández; y la directora del proyecto “Cómo mira tu bebé”, Gloria Acevedo. Esta última explicó que la iniciativa nació en 2016 con el objetivo de desarrollar una prueba de seguimiento visual basada en inteligencia artificial para realizar un cribado automático del autismo. “El autismo no se detecta hasta los 24 o 30 meses, cuando hay suerte. Mi objetivo fue detectarlo entre los 9 y los 12 meses”, señaló. Acevedo aclaró que el propósito no es “curar el autismo”, sino “reducir la intensidad de la sintomatología del trastorno”.

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La gala comenzó con una conferencia del catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo Benjamín Ribaya García, centrada en la relación entre el cine, la sociedad y los derechos humanos. Durante su intervención defendió que “el cine va en la misma dirección que la sociedad” y que comparte con los derechos humanos dos rasgos fundamentales: “la empatía y la universalidad”.