María Teresa Menéndez Villa recibe el Premio Europeo Carlos III a la Excelencia y Liderazgo Empresarial 2026

La socia directora de Velázquez & Villa Abogados, María Teresa Menéndez Villa, ha sido distinguida con el Premio Europeo Carlos III a la Excelencia y Liderazgo Empresarial 2026, un reconocimiento otorgado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad a profesionales cuya trayectoria destaca por su contribución al desarrollo económico, la innovación y el progreso de la sociedad.

El galardón, concedido bajo la distinción de "Trayectoria de Excelencia, Innovación y Liderazgo Femenino en Derecho Laboral y Seguridad Social", pone en valor la dilatada carrera profesional de Menéndez Villa, así como su posicionamiento como referente en el ámbito de la incapacidad laboral y la Seguridad Social.

"Desde muy joven tuve una clara vocación por ayudar a las personas, y entendí que la abogacía era una herramienta muy valiosa para hacerlo. Antes de estudiar Derecho cursé Relaciones Laborales, lo que me permitió tener un primer contacto con el ámbito jurídico desde una perspectiva muy práctica y cercana a la realidad de los trabajadores", indica la letrada.

Además de por su vocación, según ha destacado la entidad organizadora, este reconocimiento responde a su capacidad para dirigir un despacho que combina la experiencia de la abogacía tradicional con una visión moderna y multidisciplinar, adaptada a los retos actuales del tejido empresarial y social. Asimismo, se subraya su papel como ejemplo de esfuerzo, constancia y compromiso con la sociedad, valores que han marcado su trayectoria profesional. "Aunque nuestra principal especialización son las incapacidades laborales y las prestaciones de la Seguridad Social, también trabajamos en otras áreas del Derecho Laboral. Esto incluye asesoramiento en conflictos laborales, reclamaciones de derechos, despidos o cualquier situación en la que sea necesario defender los intereses de las partes", destaca la premiada.

Para conceder el galardón a María Teresa Menéndez Villa, el comité de expertos de la Asociación valoró especialmente tres aspectos clave: su trayectoria consolidada en el ámbito jurídico, su apuesta por la innovación y la vanguardia en el ejercicio de la abogacía, y su contribución al liderazgo femenino, contribuyendo a visibilizar el talento de mujeres en posiciones de alta responsabilidad.

Galardón

El acto de entrega se celebró el pasado 25 de abril, en el emblemático Ateneo de Madrid, en el marco de un encuentro que reunió a destacados representantes del ámbito empresarial, académico e institucional a nivel nacional e internacional. "Si tuviera que destacar algunos, diría que la constancia y el compromiso son fundamentales en esta profesión. Los resultados no llegan de forma inmediata, sino a través del trabajo continuo y del aprendizaje constante. Del estudio minucioso y concienzudo de la materia. También he aprendido que la abogacía no es solo una labor técnica. Tiene una dimensión humana muy importante. Detrás de cada expediente hay una persona con una situación personal compleja, y eso exige no solo conocimiento jurídico, sino también empatía y responsabilidad", recordó la galardonada.

Desde Velázquez & Villa Abogados han destacado que este reconocimiento "supone un respaldo a una forma de entender la abogacía basada en la excelencia, la innovación, la cercanía al cliente y el compromiso social", valores que han guiado la evolución del despacho durante más de tres décadas.

Este compromiso se articula también a través de la Fundación Ampararte, impulsada por el despacho dentro de su política de responsabilidad social corporativa, desde la que se colabora con distintas asociaciones y colectivos vulnerables, reforzando su vocación de servicio a la sociedad.

Velázquez & Villa Abogados

Son un despacho de abogados con más de 30 años de experiencia, especializado en Incapacidad Laboral Permanente, líderes en Asturias en nuestro ámbito y con vocación nacional. Ofrecen un servicio jurídico de calidad y una alta garantía de éxito, basado en una metodología propia exclusiva y una amplia experiencia profesional. Trabajan también otras áreas del derecho, especialmente laboral, planificación de herencias, familia y reclamación de indemnizaciones.