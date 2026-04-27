Noah Wetzel, el fotógrafo de los eclipses: "Ver este fenómeno astronómico es una de las experiencias más increíbles; es algo mágico que te puede cambiar la vida"

Noah Wetzel, fotógrafo estadounidense nacido en Ripon (Wisconsin), ha construido una carrera internacional marcada por la búsqueda de imágenes complejas y técnicamente exigentes, especialmente en entornos de montaña y deportes de acción. Su trabajo, premiado en certámenes como el Memorial "María Luisa" o el Red Bull Illume, destaca por la combinación de creatividad, planificación y precisión técnica. Desde sus inicios documentando aventuras de esquí con sus amigos hasta proyectos de gran complejidad como Eclipse Outlaw Chase (una fotografía conceptual realizada durante un eclipse solar total que recrea una escena de persecución a caballo mediante una compleja combinación de iluminación y exposiciones), Noah Wetzel ha desarrollado una mirada propia centrada en capturar momentos únicos. Y en especial, eclipses. Con motivo del histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto, que se verá en Asturias, el estadounidense analiza su trayectoria y explica cómo enfrentarse a uno de los fenómenos más espectaculares (y exigentes) para la fotografía.

Empezó fotografiando las aventuras de esquí con sus amigos. ¿Cuándo pasa de documentar a crear imágenes con una intención artística?

Siempre me ha atraído controlar la composición de forma creativa. Al principio documentaba las aventuras con mis amigos, pero cuando empecé a trabajar con fotografía fija, empecé a experimentar con exposiciones largas, iluminación y conceptos más complejos. Nunca me ha interesado solo capturar un momento, sino perseguir el momento, esa imagen perfecta que genera algo en quien la ve.

"Alpental Playground": El atleta Conor Pelton realiza un giro de 180 grados mientras practica esquí de travesía en Alpental, Washington / Noah Wetzel

¿Hubo un momento en el que decidió dedicarse profesionalmente a la fotografía?

Siempre he tenido una necesidad de crear. Pero el punto de inflexión llegó en 2015, en una sesión de mountain bike con un amigo. Conseguimos una imagen que me hizo darme cuenta de todo el trabajo que ya había invertido y de que estaba cerca de poder dedicarme a ello. Solo tenía que dar el salto.

Su trabajo está muy ligado a la montaña. ¿Qué le sigue atrayendo de ese entorno?

La perspectiva lo es todo. Las montañas te permiten ver de dónde vienes y hacia dónde vas. Hay algo muy poderoso en la naturaleza, una sensación de equilibrio que pone todo en su sitio. Me interesa capturar esos momentos, pero también incorporar la figura humana para dar escala y contar una historia.

"First Light at Nankoweap": Graneros de Nankoweap en una de las vistas más espectaculares del río Colorado / Noah Wetzel

¿Cómo nace una idea como Eclipse Outlaw Chase?

Las ideas no aparecen de golpe, se construyen con el tiempo. Observo los lugares, imagino distintas capas, distintas luces, distintas situaciones. En proyectos complejos hay mucha planificación, pero la intuición nace de la experiencia. Intento crear algo que sea posible, aunque sea único, casi irrepetible.

"Eclipse Outlaw Chase", uno de los proyectos más grandes de Noah Wetzel / Noah Wetzel

¿Qué busca provocar en quien observa sus fotografías?

Quiero generar asombro, que la gente se pregunte cómo y cuándo se hizo la imagen. Las mejores fotografías te atrapan, te hacen recorrerlas con la mirada y te transportan a ese instante.

Ha fotografiado eclipses en condiciones complejas. ¿Qué hace que este fenómeno sea tan especial?

Un eclipse es una oportunidad única para capturar un momento irrepetible. Es un instante mágico en el que los cuerpos celestes se alinean. Durante unos minutos todo cambia: la luz, la temperatura, la sensación. Te recuerda la magnitud del universo. Puede cambiarte la vida.

De cara al eclipse del 12 de agosto, ¿qué es lo más importante a nivel técnico?

Lo más importante es estar en la zona de totalidad. No hay sustituto para eso, ni siquiera un 99% se acerca a lo que es un eclipse total. A nivel técnico, recomendaría trípode y un teleobjetivo, además de un filtro solar antes de la totalidad. Y utilizar temporizador o disparador remoto para evitar vibraciones.

Noah Wetzel / Noah Wetzel

¿Hay margen para la improvisación en un momento tan breve?

Muy poco. En España la totalidad durará apenas uno o dos minutos, así que hay que tener todo preparado antes. Se pueden hacer pequeños ajustes, pero lo importante es no perderse el momento por estar pendiente de la cámara.

¿Qué consejos daría a alguien que quiera fotografiar el eclipse por primera vez?

Este eclipse tiene algo especial: ocurre cerca del atardecer, lo que permite integrar el paisaje en la imagen. Es una oportunidad única. Mi consejo es conocer bien el equipo, practicar antes y elegir bien la localización.

¿Y para quiénes lo intentan con el móvil?

Es importante conocer las opciones de la cámara del teléfono y ajustar manualmente la exposición. También recomendaría probar antes, por ejemplo con la luna llena, y si es posible usar un trípode.

Fotografía ganadora del primer premio en la categoría "raw" del Red Bull Illume 2019 / Noah Wetzel

¿Cómo se vive un eclipse detrás de la cámara?

Es una de las experiencias más increíbles que puedes vivir. La gente se reúne, comparte el momento, hay una energía especial. Cuando llega la totalidad, todo el mundo reacciona al mismo tiempo. Es algo mágico.

Imagen de un eclipse / Noah Wetzel

Ha sido premiado en varias ocasiones en el Memorial María Luisa. ¿Qué significa para usted?

Es un honor poder compartir mi trabajo y estar junto a fotógrafos tan talentosos. Estoy muy agradecido por ese reconocimiento.

¿Qué relación tiene con Asturias?

Parece un lugar increíble y tengo muchas ganas de conocer su paisaje y su cultura.