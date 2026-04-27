Los médicos vuelven a la huelga en Asturias (y con estreno del nuevo sindicato): seguimiento moderado y en torno a 112 cirugías y 680 consultas suspendidas

Los médicos asturianos han inicado este lunes una nueva semana de huelga. La cuarta convocatoria en lo que va de año (una semana al mes). Los facultativos exigen un recorte de la jornada laboral semanal (con un total de 35 horas, incluyendo dedicación ordinaria y extraordinaria); que las agendas máximas para los médicos de atención primaria sean de 35 pacientes diarios; y que se les dé la opción de que la atención continuada se cubra con turnos de 12 horas (y no de hasta 24 horas, como sucede desde hace muchos años). Según datos de la Consejería de Salud, el seguimiento rondaba esta mañana el 6% respecto al total de la plantilla, respaldado sobre todo en centros hospitalaros.

Los sindicatos médicos, tanto el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) como el recientemente creado Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), reconocieron la participación moderada en la convocatoria, algo que achacaron a unos "servicios mínimos abusivos" y al elevado número de permisos que hay esta semana, previa al puente de mayo. No obstante, desde el SIMPA aseguraron que "estamos en unas cifras muy buenas de seguimiento", si se tienen en cuanta estas circunstancias.

"Alrededor del 60% de media de seguimiento en el ámbito hospitalario (de los pocos que podían acogerse a la huelga), liderado por Cabueñes con un 70%. Con unas picos lógicamente en los servicios con mayor sobrecarga asistencial y que están mucho más afectados, como son anestesia o radiología, que llegan al 75, 85% en la mayoría de los servicios", explicó José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA.

En cuanto a primaria, la incidencia baja al 20% debido "a su papel de receptor de todas las problemáticas directas de los pacientes a medida que se va aumentando la huelga y la lista de espera". Según sus cálculos, se habrían suspendido 112 cirugías y aproximadamente unas 680 consultas.

Esta es la primera vez que el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), recientemente formado, figura entre los convocantes de la huelga. "La Administración no se ha puesto en contacto con nosotros desde que hemos notificado la huelga, lo cual hicimos, obviamente, por los trámites legales, pero además se lo notificamos directamente a la Consejera de Salud. Y esta mañana le hemos vuelto a mandar un correo porque ni nos han notificado los servicios mínimos ni, desde luego, los han negociado con nosotros", criticó Rubén Díaz, representante del sindicato, quien reconoció que debido a estos servicios mínimos el seguimiento "será muy bajo".

El facultativo insistió en que su objetivo es "aprovechar la convocatoria estatal de huelga para llamar a la administración autonómica a sentarse a dialogar y a negociar". Algo, lamentó, "que no están haciendo porque no tienen ninguna intención de resolver el conflicto según su actitud. Y es muy preocupante porque se está jugando acabar con una huelga médica indefinida aquí en Asturias por su falta de respuesta, por su actitución y por la ausencia de intención de solucionar esto por su parte".

Concepción Saavedra, en el medio en primera fila, en la presentación del nuevo equipo sanitario del área II (Centro-Suroccidente). / A. G.-O.

Las palabras de la Consejera

En este sentido, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, aseguró este lunes, en la presentación del nuevo equipo sanitario del área II (Centro-Suroccidente), que la llamada se realizará a lo largo de la jornada y aseguró que desde el Principado están dispuestos a sentarse a dialogar también con el nuevo sindicato. "Entendemos que hay un relevo generacional y que tenemos que responder también a las expectativas de esta gente más joven, y por lo tanto estamos estudiando ya desde el Servicio de Salud cómo podemos ir modificando la forma de trabajo para que sean guardias que sean como máximo de 17 horas", explicó.

Saavedra recordó que el último acuerdo alcanzado con los sindicatos ya estableció que bajarían a 38 pacientes diarios en atención primaria y que situarse " en 35 no es inmediato". "Tendríamos que ver cuántos médicos tenemos, cuánta enfermería, cómo lo vamos a planificar para garantizar la atención de los asturianos...", insistió la consejera. Sobre las horas, aunque "es un tema más relacionado con el estatuto marco", en el Principado también están dispuestos "a valorar cómo ir modificando la forma de trabajo de los profesionales en salud".

La huelga se extenderá hasta el jueves, aunque el acto principal será el miércoles con una gran manifestación desde Plaza de España hasta la Escandalera, a las 18.00 horas. "Agradecemos a los pacientes su apoyo y que sepan que estamos peleando no solo por nuestros derechos laborales legítimos, sino también, y sobre todo, porque si lo conseguimos tendremos una mejor calidad de vida y a través de ello una mejor calidad de trabajo y podremos ofrecerles un servicio de mayor calidad y calidez asistenciales", afirmó Vidal, líder del SIMPA.