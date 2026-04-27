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La OSPA estrena obra de autores asturianos en el Conciertu de les Lletres

El programa, dirigido por García de Paz, incluye dos piezas inéditas de Guillermo Martínez y Jorge Muñiz

Concierto de la OSPA en el Auditorio.

Concierto de la OSPA en el Auditorio. / David Cabo

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) estrenará el 30 de abril, en el Conciertu Estraordinariu de les Lletres Asturianes, dos obras nunca interpretadas de los compositores asturianos Jorge Muñiz y Guillermo Martínez, ambas incluidas en un programa que rinde homenaje a la cultura y a la lengua asturianas a través de la música sinfónico-coral.

Los dos estrenos mundiales del Conciertu de les Lletres son la "Missa Novus Orbis" de Jorge Muñiz, formado en el Conservatorio ovetense y afincado en Estados Unidos, donde ejerce la docencia desde hace años y la "Sinfonía n.º 1 para coro y orquesta" de Guillermo Martínez, nacido en Venezuela y retornado a Asturias con su familia cuando tenía cinco años.

El Conciertu de les Lletres estará dirigido por Marco Antonio García de Paz y contará con la actuación de la formación de la que es fundador y director titular, el Coro "El León de Oro". García de Paz es uno de los directores corales españoles con mayor proyección internacional. Su trayectoria al frente de la formación ha sido reconocida con numerosos premios en certámenes internacionales, por su excelencia en la interpretación y por su contribución a la difusión del repertorio coral.

Entradas disponibles

El Conciertu de les Lletres tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y comenzará a las 20.00 horas. Junto a los dos estrenos, el repertorio de la velada incluye obras del gallego Julio Domínguez y del vasco Josu Elberdin.

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Las entradas son gratuitas y pueden obtenerse a través de la web de la OSPA y también en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe a partir de hoy, 27 de abril y hasta día 30, en este último caso en horario de 09.30 a 14.00 horas.

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