Los pescadores hacen un balance "malo" pero "no definitivo" de esta primera semana de pesca sin señales del "campanu": "Lo importante es que haya salmones en verano"

Sin rastro del "campanu" una semana después de que comenzase la temporada de pesca. El primer salmón del año no ha asomado la cabeza en ninguna de las cinco cuencas fluviales asturianas (Cares-Deva, Sella-Piloña, Nalón-Narcea, Esva y Eo). Un balance que los pescadores describen como "malo" si bien no creen que sea "definitivo".

"Hay que ser prudentes, estar tranquilos y esperar", señala Enrique Berrocal, presidente de la asociación "Las Mestas del Narcea". El pescador mantiene la idea de que "en abril cada vez salen menos salmones", lo cual no significa que no lleguen a salir a lo largo de la temporada. "En abril no suelen salir tantos ejemplares como la gente cree", asegura.

"La situación se volvería realmente mala si en mayo o junio no entrasen salmones", opina Berrocal. Un margen que los pescadores aprovechan para poder hacer una buena temporada. "Si al final de verano entran en el río 500 salmones, no importa si entraron en abril o en junio, lo importante es que estén allí", sostiene.

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En la misma línea, Antón Caldevilla, presidente de la sociedad de pescadores "El Esmerillón" que achaca este mal comienzo a la meteorología. "Esta semana los ríos iban bajo mínimo, así los salmones remontan muy mal", lamenta Caldevilla que asegura que "habrá que esperar un poco".