Queipo avisa: “La responsabilidad de Barbón en el caso Cerredo aumenta cada día que no cesa a los exconsejeros”

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha advertido de que “cada día que pasa” sin que el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, cese a los exconsejeros señalados en el borrador del informe de la comisión de investigación sobre Cerredo “tiene cada vez más responsabilidad política” sobre la respuesta al accidente.

Queipo afirmó que el borrador de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria, conocido en los últimos días, “da las respuestas necesarias” y “señala exactamente dónde han estado algunos de los fallos más importantes”. A su juicio, el borrador elaborado por la diputada Covadonga Tomé cumple con el objetivo de la comisión, que era “conocer dónde falló el sistema, dónde falló la Administración, para que lo que ocurrió, ese trágico accidente de Cerredo, no vuelva a ocurrir en Asturias”.

El dirigente popular felicitó a la propia Tomé y aseguró que el PP está “de acuerdo” con el texto. “Creo que ha hecho un buen trabajo con el borrador que nos ha presentado”, señaló Queipo.

Cuatro exconsejeros señalados

Queipo sostiene que el borrador “delimita correctamente las responsabilidades” y apunta a cuatro exconsejeros socialistas: Belarmina Díaz, Enrique Fernández, Nieves Roqueñí e Isaac Pola. “Aquí hay cuatro consejeros que tienen responsabilidades políticas”, afirmó.

El presidente del PP vinculó además esas responsabilidades a “tres legislaturas del Partido Socialista” y aseguró que, durante ese periodo, se adoptaron o permitieron decisiones que favorecieron lo ocurrido. “Se hizo la vista gorda”, afirmó Queipo, que también acusó a la Administración de utilizar “figuras legales como esos proyectos de investigación complementaria para esquivar la normativa y esquivar los controles”.

“Lo que hubo fue claramente una negligencia por parte de la Administración”, añadió el dirigente popular, que insistió en que el informe debe servir tanto para determinar los fallos del sistema como para señalar “a los responsables de que esto que ocurriese”.

Reproche a Barbón

Queipo aseguró que su partido no quiere ver en Barbón una responsabilidad directa del accidente, pero sí le hizo responsable de la respuesta política posterior. “Yo nunca diré que él es el responsable de ese accidente”, indicó. “De lo que sí es responsable es de la respuesta que se da a partir de ese accidente”, añadió.

El dirigente popular reclamó al presidente asturiano, que se encuentra en México, que actúe en cuanto regrese al Principado. “Cuando pise Asturias, tiene que ponerse de forma inmediata a gestionar los ceses de las personas que señala este borrador de la comisión de investigación”, afirmó.

Queipo sostuvo que Barbón debe demostrar ahora que “no se dedica a tapar a los responsables”. “Cada día que pasa, cada semana que pasa sin que se den las respuestas políticas oportunas, que no son otras que el cese de estas personas y asumir la responsabilidad política de lo que ocurrió, es un día más, una semana más, en la que él tiene cada vez más responsabilidad política”, señaló.

El presidente del PP anunció además que pedirá explicaciones a Barbón en el pleno de la Junta General por sus palabras sobre llegar “hasta el final” y conocer “toda la verdad, caiga quien caiga”. “Si ahora que conocemos la verdad y ya sabemos quién tiene que caer defiende a esas personas, creo que Barbón nos ha mentido”, afirmó.

Queipo también respondió a las críticas del portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, al borrador de la comisión. “Como portavoz del Gobierno está totalmente desacreditado”, dijo, tras recordar sus cambios de posición sobre las ayudas a los familiares.

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El dirigente popular defendió, por último, la utilidad de la comisión de investigación. “Esta comisión era necesaria”, afirmó. Según Queipo, sin ella “nunca” se habría solicitado el informe de Inspección de Servicios. También rechazó que el órgano haya sido “un circo”, como sostuvo el PSOE, y aseguró que fue “una comisión seria” que trabajó “de forma seria” hasta alcanzar una conclusión compartida por grupos de distinta orientación política.