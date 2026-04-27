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Renovación de 7 pasos a nivel en Asturias: Adif invierte 2,6 millones de euros

La actuación, incluida en el Plan de Cercanías de Asturias, prevé la instalación de barreras dobles y sistemas de detección de obstáculos en Siero

Un trende FEVE llegando al paso a nivel de El Ponticu, en Langreo

Un trende FEVE llegando al paso a nivel de El Ponticu, en Langreo / D. O.

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Adif, empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria, acaba de adjudicar por un importe de 2,6 millones de euros, el contrato para los trabajos de renovación y mejora de la protección de un total de 7 pasos a nivel ubicados entre Oviedo e Infiesto, en la red de ancho métrico de Asturias (la antigua Feve). Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Cercanías de Asturias, que destina 1.469 millones de euros a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria.

Por un lado, el contrato comprende las actuaciones para la mejora de la protección de un paso a nivel en el municipio de Siero, al que se dotará con protección activa de clase A4. Así, en este paso que ya contaba con señalización vertical y horizontal, señalización acústica y luminosa, se instalarán barreras dobles, un paso peatonal adosado, y un sistema de detección de obstáculos por cámaras. Además, se ejecutará la renovación integral de sus instalaciones.

 Asimismo, se incrementará la protección de otros tres pasos a nivel ubicados en Siero y Piloña, que pasarán a ser de clase A2 y contarán con señales luminosas y acústicas como sistema de aviso de llegada de un tren. Uno de ellos será de uso exclusivo peatonal.

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 El contrato incluye también la modernización de las instalaciones de otros tres pasos a nivel ubicados en Oviedo, Siero y Nava, que son de clase A3, es decir, que cuentan con señalización vertical y horizontal, señalización acústica y luminosa y semibarreras o barreras móviles.

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