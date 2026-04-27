Renovación de 7 pasos a nivel en Asturias: Adif invierte 2,6 millones de euros

Adif, empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria, acaba de adjudicar por un importe de 2,6 millones de euros, el contrato para los trabajos de renovación y mejora de la protección de un total de 7 pasos a nivel ubicados entre Oviedo e Infiesto, en la red de ancho métrico de Asturias (la antigua Feve). Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Cercanías de Asturias, que destina 1.469 millones de euros a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria.

Por un lado, el contrato comprende las actuaciones para la mejora de la protección de un paso a nivel en el municipio de Siero, al que se dotará con protección activa de clase A4. Así, en este paso que ya contaba con señalización vertical y horizontal, señalización acústica y luminosa, se instalarán barreras dobles, un paso peatonal adosado, y un sistema de detección de obstáculos por cámaras. Además, se ejecutará la renovación integral de sus instalaciones.

Asimismo, se incrementará la protección de otros tres pasos a nivel ubicados en Siero y Piloña, que pasarán a ser de clase A2 y contarán con señales luminosas y acústicas como sistema de aviso de llegada de un tren. Uno de ellos será de uso exclusivo peatonal.

El contrato incluye también la modernización de las instalaciones de otros tres pasos a nivel ubicados en Oviedo, Siero y Nava, que son de clase A3, es decir, que cuentan con señalización vertical y horizontal, señalización acústica y luminosa y semibarreras o barreras móviles.