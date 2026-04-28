Agenda: qué hacer hoy martes 28 de abril en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge un coloquio en torno a «Tinta indistinta», el libro conmemorativo del 25º aniversario de la Asociación de Escritores de Asturias, en el que participarán María Esther García López, presidenta de la entidad; Lennart Koch, presidente de la Asociación Galbán contra el cáncer infantil, y el ilustrador Miguel Solís Santos, en un volumen que reúne a 68 autores de l’AEA y a 9 pintores asturianos y cuyos beneficios se destinan a la Asociación Galbán, en un acto que contará además con la actuación musical del cantautor Haim Álvarez y que se celebrará a las 19.30 horas.

Con motivo del centenario del Real Oviedo, el fotoperiodista Santiago García López comparte su experiencia de décadas siguiendo al equipo en el acto «Real Oviedo, un siglo en azul. Historia, pasión y supervivencia», una obra en la que recorre su trayectoria profesional desde sus inicios en las calles de Oviedo hasta los estadios de media Europa, siempre con la cámara como herramienta y el periodismo como vocación, en un encuentro que tendrá lugar a las 18.00 horas.

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Charlas sobre la avispa asiática

El Centro Social de San Esteban acoge la charla divulgativa «Avispa asiática», impartida por la empresa especializada Armodron y por Bomberos de Oviedo, en una sesión centrada en el conocimiento y tratamiento de la avispa velutina, que se celebrará entre las 19.00 y las 20.30 horas en sus instalaciones de San Esteban de las Cruces.

Charlas de salud

El centro de Teatinos acoge a las 19.00 horas la charla de salud «Higiene bucodental», impartida por la doctora Sandra María Calvo Pérez, odontóloga y profesora asociada en el Grado de Odontología de la Universidad de Oviedo, en una sesión dedicada al cuidado y la salud oral.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge la presentación de «La doble desaparición de Abril del Pino», de Marina Sanmartín, en un acto en el que la autora estará acompañada por Raquel Rodríguez Friera y que tendrá lugar a las 19.00 horas en este espacio de la plaza de Riego.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición pintura rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del «Concurso Pintura 2026», una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Escena en Danza

El programa de Escena en Danza tiene hoy dos escenarios de actividad. En las Termas Romanas del Campo Valdés, a las 20.00 horas, Silvia Bango pondrá en escena «Glimpse». Y a las 21.00 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la compañía Chirstine Cloux Danza ofrecerá el espectáculo «Corps Seul», un solo de danza con Chistine Cloux reivindica el papel de la mujer maduera en el ámbito de la danza profesional. Estará acompañada de la música de Dandiel Santos.

Salón de actos de la EMA

La segunda semana social de la Parroquia de Santa Olaya sigue hoy en el salón de actos de la EMA_(Avenida del Príncipe de Asturias 70), a las 19.30 horas, con una mesa redonda sobre «Experiencias vividas: del aislamiento al voluntariado proactivo». Está coordinado por la «Red de Hogares» de Cáritas Asturias.

CMI El Llano

En el Centro Municipal de El Llano Amnistía Internacional ha organizado para hoy una charla que lleva por título «Haiti también existe», con entrada libre hasta completar aforo. Se pondrá de relieve la situación actual de Haití a través del documental del haitiano Raúl Peck titulado «Sólo nos interesa el beneficio económico y nada más». Se contará con la presencia del refugiado Roudy Joseph que hará una presentación de la situación actual en el país y responderá a las preguntas de personas asistentes. Será a las 19.00 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cine de los martes

La Casa de Cultura proyecta a las 20.15 horas «Sorry, Baby» (EE UU, 2025), dirigida y protagonizada por Eva Victor. Un retrato íntimo, de narración fragmentada, sobre memoria y resiliencia. Entradas a 4 euros en taquilla y canales online habituales.

Café y cine en la Casa de Cultura

A las 10.15 horas se compartirá café antes de la película «Las cosas sencillas», que comienza a las 11.00. Actividad dirigida a usuarios de centros de mayores, ayuda a domicilio y teleasistencia, con transporte municipal y apoyo de voluntariado.

Concierto en el Orbón

El Conservatorio Julián Orbón acoge a las 19.00 horas un recital del alumnado de clarinete, con un programa variado y la dirección del profesor Iván Cuervo. Participa como pianista repertorista Carlos Galán. Una cita para escuchar a jóvenes intérpretes locales.

Feria de Abril en Llaranes

El centro sociocultural «José Ángel del Río Gondell» celebra desde las 11.00 horas una jornada con actividades inspiradas en la fiesta andaluza. Habrá ambiente lúdico y, a partir de las 17.00, baile de sevillanas con la participación de la entidad Rey Pelayo.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

«La caja de música», ciclo de cine político en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy, desde las 19.00 horas, la proyección de la película «La caja de música», dirigida por Kosta Gavras en 1989. Se enmarca en el ciclo «La política en el cine» que organiza la tertulia cinematográfica Sala Oscura.

«La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Jornadas republicanas en Langreo

La Casa de Cultura de La Felguera alberga esta tarde, desde las 19.00 horas, la presentación del libro «La fosa común de Oviedo», enmarcada en el ciclo cultural Abril Republicanu, organizado por el PC de Langreo e IU. En la presentación estarán José Ramón Fernández, autor de la obra, acompañado por Angelita Cuevas, concejala de Memoria Democrática y por Conchita Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título «María y Ana», con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Teatro escolar en Llanera

El teatro llegará hoy, martes, 28 de abril, con «El cocinero del Titanic», que se representará en el espacio Escénico Plaza La Habana, en Posada, a las 10.30 horas para alumnos de tercer y cuarto curso de ESO de los colegios de San Cucao, Posada y Lugo.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Libro de oraciones», de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Ciclo de conferencias «Geología y montaña» en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 30 de abril un interesante ciclo divulgativo organizado por la Sociedad Geológica Asturiana, dedicado a la geología y los paisajes de montaña. «Exploraciones pioneras de Gustavo Schulze en los Picos de Europa» es el título de la ponencia que ofrecerá esta tarde, a las 19.00 horas, Elisa Villa Otero. Además, se puede visitar la exposición disponible durante estos días en la Casa de Cultura, una oportunidad perfecta para aprender, descubrir y disfrutar de nuestro entorno natural.

Exposición «Sidra 2025», en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 30 de abril «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, en Cangas de Onís

En la Casa de Cultura de Cangas de Onís puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, una colorida propuesta artística que se presenta como una alternativa a las rutas mitológicas al aire libre –como El Camín Encantáu en Llanes o el laberinto de Mestas de Con–, trasladando ese imaginario a un recorrido expositivo más accesible. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en El Franco

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 30 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, la muestra «Sueños geométricos. Esculturas infinitas», fruto de la colaboración de Juanma Tapia con la Asociación Fraternidad, una propuesta artística que invita a descubrir formas, volúmenes y creatividad sin límites.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura «En el umbral del olvido», de Analía Pello

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro» acoge hasta el 31 de marzo la exposición «En el umbral del olvido», de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al Museo.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Parque de la Vida en Luarca

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El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.