La primera fiesta de prau, una Feria de Abril, el festival gastronómico de la ostra...: todos los planes que no te puedes perder en Asturias este puente de mayo

La primera fiesta de prau, una Feria de Abril, el festival gastronómico de la ostra, la Fiesta de la Sidra... El puente de mayo viene preñado de planes en Asturias. Esta es una guía básica de algunos de los eventos que no te puedes perder durante los próximos días en la región. Hay un poco de todo: música, sidra, buena comida y hasta sevillanas y rebujito.

Jira al Embalse de Trasona (Corvera)

Esta fiesta popular, rica en música y gastronomía, ubicada en plena naturaleza tendrá lugar el viernes 1 de mayo. La apertura de la romería por excelencia del concejo será a las 10 de la mañana y se encargará de ella su tradicional Regata Primero de Mayo de piragüismo en el embalse de Trasona, organizada por el Club Náutico Ensidesa. La jornada continuará con una fuerte presencia de música en directo, un increíble ambiente festivo y diversos eventos gastronómicos con productos tradicionales y locales.

En este entorno natural protegido, la Banda de Música de Corvera, la Banda de Gaites de Corvera y la Charanga "El Felechu" realizarán pasacalles a lo largo del día, el cual terminará con una verbena amenizada por Orquesta Charleston y DJ en el área recreativa de Overo.

Es un evento que el ayuntamiento lleva organizando más de seis décadas, declarado Fiesta de Interés Turístico, en el que se congregan miles de personas cada año. De hecho, este año llegará exitosamente a su 68ª edición, que inaugurará la temporada de fiestas de prao de primavera y verano.

La fiesta estará bien protegida, pues su dispositivo de seguridad contará con policías locales, Guardia Civil, vigilantes de seguridad privada y Protección Civil, además de dos ambulancias y punto lila.

EN IMÁGENES: Así vive Corvera la Jira al Embalse de Trasona / Luisma Murias

Feria de Abril (Infiesto)

Con ambiente ecuestre y de tradición andaluza, la Feria tendrá lugar entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Comenzará con la llamada "Gran Iluminá", que es el encendido de luces de las casetas, y concluirá con un desfile de exhibición de caballos seguido de una misa rociera cantada por el coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gijón, en el Santuario de la Virgen de la Cueva.

Durante la Feria se instalarán casetas en el recinto ferial de la plaza del ganado y habrá un concurso de decoración de ellas, entre otras grandes actividades que figuran en el itinerario de este año, como espectáculos ecuestres con pasacalles diarios de caballos, un concurso de corte de jamón (y su degustación gratuita si se han realizado consumiciones en las casetas), misas rocieras, descenso en piragua del río Piloña, una degustación de gambas de Huelva y, para los más pequeños, una chocolatada infantil gratis.

Los asistentes tienen que acudir adecuadamente vestidos, así como los caballos llevarán un atuendo acorde con el ambiente rociero. Los ganaderos que quieran inscribir a sus caballos deberán hacerlo previamente y con un máximo de cinco por persona, además de abonar una cuota de colaboración de 20 euros.

Festival Somos la Ostra (Castropol)

Este festival gastronómico es cada vez más esperado. Este año comenzará el día 30 de abril y, tras múltiples actividades, tendrá su fin el domingo 3 de mayo. Posicionando la ostra autóctona de la ría del Eo como protagonista, el evento realiza concursos de abridores de ostras, visitas guiadas (con inscripción previa), degustaciones de ostras y mariscos a cargo de los productores locales Acueo y Ostrastur, observación de aves, varias actuaciones musicales en directo y diferentes actividades culturales para dar a conocer la tradición marinera como un taller de nudos marineros (también con inscripción previa).

Superando su número de asistentes cada año, en este festival participan más de 60 empresas, clubes y asociaciones el municipio. El itinerario de cada jornada empezará entre las 11.00 y las 11.30 y terminará a las 20.30; exceptuando el domingo 3, que la clausura el evento sucederá a las 15:30.

Ambiente en el festival de la ostra de Castropol el año pasado / Tania Cascudo

VIII Fiesta de la Sidra (Tapia de Casariego)

Apuntado en el calendario del 30 de abril al 3 de mayo, esta fiesta supondrá un punto de encuentro de la sidra en el occidente asturiano, siendo uno de los eventos más destacados de la primavera, organizado por la Banda de Gaitas Occidente. La sidra natural es la absoluta protagonista de este evento. Sin embargo, también hay una diversa oferta gastronómica de otros productos tradicionales asturianos, todo acompañado de música en vivo que refuerza su característico ambiente festivo.

Durante cuatro jornadas, la Fiesta de la Sidra consigue reunir a vecinos y visitantes en torno a la cultura sidrera y este es el motivo de que sea descrito por sus asistentes como un evento imprescindible para disfrutar y brindar en comunidad. Se ofrecen degustaciones de esta bebida típica, procedente de diferentes llagares asturianos, en una carpa instalada frente a la iglesia de Tapia de Casariego.

Esta fiesta tiene un carácter solidario, ya que colabora con el Festival Intercéltico de Occidente (FIDO).

Feria de Muestras (Tineo)

Tendrá su 36ª edición del 1 al 3 de mayo, con una amplia programación de artesanía, agroalimentación y gastronomía, lo que la convierte en un referente turístico y comercial del occidente asturiano. El lema de este año es "Tierra que inspira, feria que une", un guiño al concejo de Tineo y a lo que lo define: su cultura y tradiciones, ganadería, paisajes, gastronomía y el producto local de calidad. Son valores muy arraigados en la vida cotidiana de los tinetenses, que este año han querido mantener la idea de que la Feria de Muestras no solo reencuentra a amigos y familiares, visitantes y expositores, sino que sobre todo reúne y refleja la esencia de Tineo, por lo que los vecinos tienen esta feria como su mejor escaparate.

El evento se realizará en el Recinto Ferial Santa Teresa, con casi 15.000 m² de exposición, y participarán más de 170 empresas. El entretenimiento es para toda la familia, ya que también cuenta con programación infantil y juvenil y las mascotas están permitidas en todas las zonas (excepto las de alimentación). Cada día, el horario de la feria será de 11 a 20, extendiéndose hasta la medianoche únicamente en la zona de ocio. Respecto a los precios, los niños hasta 12 años entran gratis, la entrada individual es de 2 euros y, para los grupos de 20 personas, cuesta 1 euro por persona. Para quien no pueda desplazarse en coche se ofrece un servicio gratuito de autobús que recorre varias paradas de Tineo cada hora.