Asturias registra 2.500 parados más en vísperas del efecto de la regularización extraordinaria de inmigrantes

Asturias registró un incremento de 2.500 desempleados en el primer trimestre del año. La cifra de parados se eleva hasta las 42.600 personas, un 6,2% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región vuelve a situarse por encima del 9% en vísperas de la regularización extraordinaria de inmigrantes, que tendrá efectos en las estadísticas laborales por el previsible incremento de población activa.

Los arranques de año suelen ser malos y el efecto de las primeras contrataciones de Semana Santa (arrancó el 29 de marzo) no han compensado la tradicional mordida sobre la ocupación que genera el fin de la campaña navideña y las reestructuraciones de comienzo de año.

Los activos. La EPA señala que Asturias tenía en el primer trimestre del año 472.800 personas en edad laboral que o bien trabajan en un puesto remunerado o lo están buscando. Son 3.500 activos menos que en el anterior trimestre (descenso del 0,7%), lo que rompe la tendencia al alza de los últimos años. No obstante, los expertos prevén un incremento de la población activa en el segundo trimestre del año, cuando ya se note el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La "envejecida" Asturias sigue siendo la comunidad con la menor tasa de población activa, del 52,02%, lejos de la media nacional del 58,86%.

Los ocupados. En el primer trimestre del año se destruyeron en Asturias 6.000 puestos de trabajo, un descenso del 1,4% respecto al trimestre anterior marcado por la contratación de la campaña navideña. No obstante, el total de ocupados de Asturias es de 430.200 personas, la cifra más alta en un primer trimestre desde 2009 porque en el último año se generaron 4.000 empleos. El número de ocupados a tiempo completo se mantuvo prácticamente al mismo nivel que el trimestre anterior en la comunidad, con 373.900 trabajadores, mientras que los ocupados a tiempo parcial disminuyeron en 6.100, hasta sumar 56.300 personas. La destrucción de empleo fue mayor en el sector privado (4.700 puestos de trabajo menos) que el sector público (1.300 empleos menos, un -1,51% menos).

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Los parados. Asturias tiene 42.600 parados tras registrar un incremento de 2.500 en los primeros tres meses del año. El aumento del paro es menor que la caída de ocupación por la pérdida de población activa. El aumento del paro fue del 6,3%, por debajo de la media nacional del 9,34%. La cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008, cuando se produjo la última gran crisis. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Asturias (19 veces) mientras que ha bajado en cinco ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2021. Por sectores, el paro bajó en servicios (400 menos) y la construcción (200 menos), mientras que se incrementó en parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año (1.800 más) y en la industria (500 más). La tasa paro de Asturias se sitúa en el 9,02%, por debajo 10,83% de media en España. Además, Asturias ha dejado de ser la comunidad con la tasa más alta del norte del país, y que ahora Navarra (9,09%) la supera. En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Asturias se redujo en 900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 20,41%.