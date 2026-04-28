Atención conductores asturianos: se activa el nuevo radar que vigila hoy la A-66

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha desarrollado entre los días 13 y 19 de abril una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad, en la que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias establecieron 111 puntos de control y verificaron la velocidad de 43.432 vehículos.

Esta cifra supone un incremento de más de 28.000 vehículos controlados respecto a la última campaña, realizada en agosto de 2025. Del total de vehículos controlados, 1.253 conductores (un 2,88%) fueron denunciados por superar los límites de velocidad.

Por tipo de vía, poco más de la mitad de las infracciones se registraron en autopistas y autovías, con 640 conductores denunciados, que representan el 51% del total, mientras que el 49% restante correspondió a carreteras convencionales (613 denuncias).

En el ámbito penal, ningún conductor fue puesto a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal. A estos resultados se suman los controles realizados por policías y locales en sus respectivos ámbitos de competencia, una colaboración que refuerza el mensaje de respeto a los límites de velocidad en cualquier tipo de vía, según han informado desde la DGT.

De hecho, la DGT sigue controlando la velocidad en las carreteras asturianas con otros dispostivos, además de los fijos y de tramo, tal y como se muestran en los carteles informativos de las principales vías del Principado. Los conductores que ciruclen hoy por la A-66 habrán observado el mensaje de "control móvil de velocidad" sobre las carreteras. Lo que signfica que hay un nuevo radar móvil instalando controlando la velocidad de los vehículos de la región.

La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros. Los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.