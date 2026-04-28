Asturias quiere que todo paciente oncológico tenga los mismos tiempos de respuesta: plazos máximos obligatorios para el diagnóstico y el tratamiento

Asturias refuerza el tratamiento a pacientes oncológicos con una red integral que permitirá garantizar la misma calidad en la atención, acceso a la innovación y mismos tiempos de respuesta a cualquier asturiano, resida donde resida. El nuevo modelo asistencial, “Astur-CCC”, reorganiza los recursos y establece plazos máximos obligatorios —30 días desde la sospecha hasta el diagnóstico y 21 días hasta el inicio del tratamiento— con el objetivo de garantizar equidad real en todo el territorio.

El sistema se basa en el trabajo coordinado de las tres áreas sanitarias, con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como centro de alta complejidad y los hospitales de Cabueñes (Gijón) y San Agustín (Avilés) como referencias. Todos bajo un mismo estándar asistencial.

“Astur-CCC no crea nuevas estructuras, sino que conecta en red lo existente para mejorar la coordinación y situar al paciente en el centro”, subrayó la consejera de Salud, Concepción Saavedra en la presentación, en la que estuvo acompañada por el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Prieto; el director de Atención Sanitaria del Servicio de Salud, Óscar Veiras; y el jefe de Servicio de Oncología Médica del HUCA, Emilio Esteban.

Uno de los pilares del modelo es la toma de decisiones clínicas compartidas. La red implantará 17 comités multidisciplinares autonómicos, uno por tipo de tumor, en los que especialistas de distintas disciplinas evaluarán cada caso de forma conjunta antes de iniciar el tratamiento. Estas reuniones, que se celebrarán de forma telemática entre los principales hospitales, buscan extender el conocimiento experto a todos los pacientes y homogeneizar criterios clínicos en toda la comunidad.

La red incorpora además un impulso decidido a la medicina de precisión. A través de un Comité Molecular Regional, los pacientes tendrán acceso al análisis genético y molecular de los tumores para ajustar los tratamientos a sus características individuales. Este enfoque se completa con una plataforma autonómica de investigación que facilitará el acceso equitativo a ensayos clínicos, incrementando las opciones terapéuticas innovadoras con independencia del área sanitaria.

El modelo amplía también la atención más allá del tratamiento estrictamente clínico. Incluye servicios de psicooncología, cuidados paliativos coordinados, seguimiento personalizado de supervivientes y asesoramiento genético para familias con riesgo hereditario, abordando el cáncer desde una perspectiva integral que contempla sus dimensiones física, emocional y social.

Por primera vez, los pacientes y supervivientes participarán en la gobernanza del sistema a través de un Consejo de Participación, que incorporará indicadores de experiencia y resultados percibidos en la evaluación del modelo. Según explicaron desde el Principado, la inversión necesaria para desplegar la red supone menos del 1% del gasto oncológico regional, con un elevado retorno en términos de calidad asistencial y eficiencia.

Con esta iniciativa, Asturias se alinea con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, que aspira a que el 90% de los pacientes tenga acceso a centros oncológicos integrales certificados antes de 2030. El Principado se integra así en una red internacional de 163 instituciones de 31 países y se fija como objetivo lograr la certificación europea Comprehensive Cancer Centre (EUCCC) en 2028.