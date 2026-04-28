La Cámara de Oviedo celebrará sus elecciones en septiembre, tres meses después que las de Gijón y Avilés, porque tienen que "digitalizar el proceso"

La Cámara de Comercio de Oviedo celebrará sus elecciones a la presidencia el próximo mes de septiembre, según confirmaron fuentes de la entidad cameral. Lo hará, por lo tanto, tres meses después que las Cámaras de Gijón y Avilés, cuyas citas electorales tendrán lugar el mismo día, el 2 de junio.

La razón por la que la Cámara de Oviedo celebrará sus comiciones en septiembre se debe, según explican desde la entidad, a que "hace falta tiempo para digitalizar todo el procedimiento electoral, sobre todo lo relativo a la presentación de avales". Según la entidad cameral, "es una cuestión de coherencia que, mientras estamos impulsando y reclamando la aceleración digital en el tejido empresarial asturiano, nosotros no hagamos lo propio".

La digitalización se centrará en los mecanismos que acrediten los avales presentados por los candidatos, pero las votaciones seguirán siendo presenciales o por correo, según lo regulado por la ley nacional de Cámaras de Comercio. Estas, al ser corporaciones de derecho público, están sometidas a la regulación nacional y, en su caso, la de cada comunidad autónoma.

Este es el motivo por el que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer la convocatoria de las elecciones a las Cámaras de Gijón y Avilés, al tener que hacerlo al menos 30 días naturales antes que la cita electoral.

Los tres presidentes vigentes se presentarán de nuevo a su reelección: Carlos Paniceres (Oviedo), Félix Baragaño (Gijón) y Daniel González (Avilés). Hasta la fecha, sólo ha trascendido una candidatura alternativa, en Avilés: la de Javier Fernández-Font, director de Alusín Solar. Hace dos meses también se planteó un posible rival en Oviedo –Arturo Estévez, director de la constructora Esfer–, pero desde entonces no ha vuelto a saberse nada. Este diario ha intentado desde entonces ponerse en contacto con Estévez, sin éxito.

Los procesos electorales de las tres cámaras asturianas son complejos. De forma resumida, el proceso se divide en dos fases. En la primera, los electores (empresas y autónomos inscritos en el censo) votan para elegir a los vocales electos del pleno de la Cámara, distribuidos por sectores económicos. La segunda parte tiene lugar una vez constituido el pleno: los vocales votan internamente para elegir al presidente y al comité ejecutivo.

La Cámara de Oviedo cuenta con 60 vocales; la de Gijón, con 55 y la de Avilés, con 37. Cualquiera de los empresarios designados como vocales son susceptibles de ser elegido como presidente.

Los plenos

De los 60 vocales que tiene el pleno de Oviedo, 41 son elegidos por los distintos sectores económicos integrados en la Cámara, trece son designados automáticamente por ser representantes de las empresas que más aportan económicamente a la institución y otros seis son propuestos por FADE. En la Cámara de Gijón, con 55 vocales, el reparto proporcional es de 27, doce y seis vocales; y en Avilés (37 vocales), es de de 25, ocho y cuatro.

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Para optar como candidato hay que reunir el aval de al menos el 5% de los miembros del sector por el que se concurra. Serán suficientes diez respaldos en los grupos con más de 200 electores. Si en alguno de estos grupos hubiese más candidatos que puestos, se celebrarán elecciones específicas para determinar quiénes formarán parte del pleno.