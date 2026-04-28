Castropol calienta motores para el festival de la ostra: las actividades en torno a este manjar de la ría del Eo que no te puedes perder
La cita organizada por el Ayuntamiento del concejo celebra su XII edición del 30 de abril al 3 de mayo con este manjar de la ría del Eo como protagonista
L. L.
Castropol se prepara para celebrar, coincidiendo con el puente de mayo, una nueva edición del Festival "Somos la Ostra" que tendrá lugar los días 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo. El jueves 30 a las 19:30 h tendrá lugar la inauguración oficial, amenizada por la Banda de Gaitas El Penedón, tras una mañana de visitas al Centro de Experimentación Pesquera.
Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Castropol con la colaboración de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, mediante las ayudas de las EDLP de los Grupos de Acción Local de Pesca.
El festival Somos la Ostra, consolidado como un referente de la programación primaveral en el Principado de Asturias, fusiona la excelencia de la ostra cultivada en la Ría del Eo con un ambicioso programa cultural y deportivo orientado a la preservación del patrimonio marinero.
La ostra de la Ría del Eo será la protagonista indiscutible. Para esta edición se han depurado 25.000 unidades, una cifra récord que refleja el crecimiento del festival. Las degustaciones de ostras estarán disponibles diariamente (mañana y tarde) en la carpa del festival a cargo de los productores locales ACUEO y Ostrastur. También se podrá disfrutar de la ostra a través de las Tapas de autor: Los establecimientos Restaurante Peñalba (Figueras), El Caseto de Acueo y Bar La Casilla ofrecerán elaboraciones especiales.
No pueden faltar los showcookings los días 1 y 2 de mayo (12:30 h), alumnos del IES Marqués de Casariego y del IES Valle de Aller demostrarán la versatilidad culinaria de este producto.
El festival refuerza su compromiso con la divulgación marina mediante dos grandes hitos:
En colaboración con el Biopark Acuario de Gijón y el Wild Oceans Film Fest, se proyectarán diversas producciones sobre conservación marina en la Casa de Cultura (jueves 30 a las 13:00 h y sábado 2 a las 11:30 h).
Coloquio "Cuando íbamos al mar": El viernes a las 11:30 h, patrones, rederas y marineros de Castropol y Figueras compartirán sus vivencias, rescatando la memoria histórica del trabajo en el mar.
El programa ofrece experiencias inmersivas para conocer el entorno de la Ría del Eo:
–Talleres marineros: Aprendizaje de nudos y elaboración de llaveros en el Club de Mar (viernes 16:30 h y domingo 11:00 h).
–Rutas guiadas: La travesía en lancha "Travesía con Historia" (sábado 17:00 h) y la ruta a pie "Castropol de leyenda" (domingo 11:30 h).
La contrarreloj de Traineras que este año alcanza la edición nº11, el concurso de abridores de ostras, el concurso de Instagram o la exposición de maquetas de barcos serán otras actividades destacadas.
Todos los días del festival
Durante estos días, se podrá degustar a diario ostras al natural a cargo de los productores locales Acueo y Ostrastur de 12:00 a 15:30 h y de 19 a 21:30 horas en la carpa del festival.
Además, Servicio de transporte en lancha por la ría del Eo
Albatros V Tlf: 696 50 42 39 www.albatrosv.es, itinerario Castropol-Figueras-Ribadeo-Castropol
Horario: de 11.00h a 13.30h y de 15.00h a 19.00h
Precio: 7 € travesía completa, 10 € (servicio taxi).
Exposición de maquetas de barcos construidas por Astilleros Pacho
En Piñera. A 5 minutos de Castropol.
Horario: mañanas de 11:30 a 13:00h. Tardes de 17:00 a 19:00h. Entrada libre.
Programa
Todos los días del festival
Degustación de ostras al natural a cargo de los productores locales Acueo y Ostrastur de 12:00 a 15:30 h y de 19 a 21:30 h. En la carpa del festival.
30/04 Jueves
11:00h Visita guiada en el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol. Plazas limitadas. Inscripción previa en formulario web municipal.
13:00h Proyección de una selección de producciones participantes en la IV Edición del Wild Oceans FilmFest. En la Casa de Cultura de Castropol.
19:00h Actuación Banda de Gaitas el Penedón de Castropol.
19:00-20:00h Sesión coctelería a cargo del Club de Mar de Castropol con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorniu.
19:00 – 22:30h Gastrobar a beneficio del Club de Mar de Castropol en la carpa del festival con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorniu y Grupo Trabanco.
19:30h Inauguración oficial del Festival en la carpa situada en el puerto de Castropol.
20:30h Actuación musical del grupo Body & Soul Trio en la carpa del festival.
01/05 Viernes
11:30h Mesa redonda y charla coloquio “Cuando íbamos al mar”. En la Casa de Cultura de Castropol.
12:00 – 16:00h Sesión vermut en el Gastrobar del Club de Mar con la colaboración de Destilerías Siderit,Grupo Codorniu y Grupo Trabanco.
12:30h Showcooking y elaboraciones con ostras a cargo del I.E.S Marqués de Casariego. Bono degustación a precios populares, en la carpa del festival.
16:30h Taller de nudos marineros en el Club de Mar de Castropol. Plazas limitadas. Inscripción previa en formulario web municipal.
19:00 – 22:30h Gastrobar a beneficio del Club de Mar de Castropol en la carpa del festival con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorniu y Grupo Trabanco.
20:30h Actuación musical a cargo de The Goodmen en la carpa del festival.
02/05 Sábado
11:30h Mañanas de cine. Proyección del documental Ocean with David Attenborough ganador en la categoría de documental de la IV edición del Wild Oceans FilmFest. En la Casa de Cultura de Castropol.
12:00 – 16:00h Sesión vermut en el Gastrobar del Club de Mar con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorniu y Grupo Trabanco.
12:30h Showcooking y elaboraciones con ostras a cargo del I.E.S Valle de Aller. Bono degustación a precios populares, en la carpa del festival.
17:00 – 18:00h Visita guiada en lancha. “Travesía con Historia” a cargo de la guía oficial Ana García González y las lanchas Nuevo Agamar y Albatros V. Salida desde el muelle de Castropol. Plazas limitadas. Inscripción previa en formulario web municipal.
18:00h XI Contrarreloj de Traineras del Festival de la Ostra de Castropol.
19:00 – 22:30h Gastrobar a beneficio del Club de Mar de Castropol, en la carpa del festival.
20:30h Actuación musical a cargo del grupo Los Jimaguas en la carpa del festival.
03/05 Domingo
11:00h Taller elaboración llaveros marineros en el Club de Mar de Castropol. Plazas limitadas. Inscripción previa en formulario web municipal.
11:30h Visita guiada “Castropol de leyenda” a cargo de la guía oficial Ana García González. Plazas limitadas. Inscripción previa en formulario web municipal.
12:00-13:00h Sesión coctelería a cargo del Club de Mar de Castropol con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorniu.
12:00 – 13:00h Degustación de ostras “Estilo Peñalba de Figueras” con la colaboración especial de Avelino Gutiérrez cocinero y gerente del Restaurante Peñalba de Figueras, en la carpa del festival.
12:00 – 15:00h Sesión vermut en el Gastrobar del Club de Mar con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorniu y Grupo Trabanco.
14:00h Concurso abridores de ostras.
15:00h Entrega de premios:
Abridores de Ostras
Concurso de Instagram “#somoslaostra2026
15:30h Clausura Festival.
Ostras Gourmet
Caseto de Acueo (Ostras del Eo) · Paseo del Muelle. Castropol ·
“La tapa del ostricultor”
- Todos los días del festival de 12:00 a 15:00 y de 19:00 a 21:00 h
Bar La Casilla. Paseo del Muelle 16. Castropol.
“Cóctel Perla del Eo”
- Todos los días del festival desde las 16:00 h
Restaurante Peñalba. Avda Trenor nº 22. Figueras.
“Ostra mutante”
- Todos los días del festival de 13.30 a 16:00 y de 20:30 a 23:30 h
OstraActividades
Durante todos los días del festival
Servicio de transporte en Lancha por la ría del Eo
Albatros V Tlf: 696 50 42 39
www.albatrosv.es
Itinerario Castropol-Figueras-Ribadeo-Castropol
Horario: de 11.00h a 13.30h y de 15.00h a 19.00h
Precio: 7 € travesía completa, 10 € (servicio taxi)
Exposición de maquetas de barcos construidas por Astilleros Pacho
En Piñera. A 5 minutos de Castropol
Horario: Mañanas de 11:30 a 13:00h. Tardes de 17:00 a 19:00h.
Entrada libre
X Concurso de fotografía en Instagram #SomoslaOstra2026.
Consulta bases del concurso en www.castropol.es/somoslaostra
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