Castropol calienta motores para el festival de la ostra: las actividades en torno a este manjar de la ría del Eo que no te puedes perder

Castropol se prepara para celebrar, coincidiendo con el puente de mayo, una nueva edición del Festival "Somos la Ostra" que tendrá lugar los días 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo. El jueves 30 a las 19:30 h tendrá lugar la inauguración oficial, amenizada por la Banda de Gaitas El Penedón, tras una mañana de visitas al Centro de Experimentación Pesquera.

Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Castropol con la colaboración de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, mediante las ayudas de las EDLP de los Grupos de Acción Local de Pesca.

El festival Somos la Ostra, consolidado como un referente de la programación primaveral en el Principado de Asturias, fusiona la excelencia de la ostra cultivada en la Ría del Eo con un ambicioso programa cultural y deportivo orientado a la preservación del patrimonio marinero.

Una familia probando una ración de ostras / Tania Cascudo

La ostra de la Ría del Eo será la protagonista indiscutible. Para esta edición se han depurado 25.000 unidades, una cifra récord que refleja el crecimiento del festival. Las degustaciones de ostras estarán disponibles diariamente (mañana y tarde) en la carpa del festival a cargo de los productores locales ACUEO y Ostrastur. También se podrá disfrutar de la ostra a través de las Tapas de autor: Los establecimientos Restaurante Peñalba (Figueras), El Caseto de Acueo y Bar La Casilla ofrecerán elaboraciones especiales.

No pueden faltar los showcookings los días 1 y 2 de mayo (12:30 h), alumnos del IES Marqués de Casariego y del IES Valle de Aller demostrarán la versatilidad culinaria de este producto.

Bandeja de ostras / Tania Cascudo

El festival refuerza su compromiso con la divulgación marina mediante dos grandes hitos:

En colaboración con el Biopark Acuario de Gijón y el Wild Oceans Film Fest, se proyectarán diversas producciones sobre conservación marina en la Casa de Cultura (jueves 30 a las 13:00 h y sábado 2 a las 11:30 h).

Coloquio "Cuando íbamos al mar": El viernes a las 11:30 h, patrones, rederas y marineros de Castropol y Figueras compartirán sus vivencias, rescatando la memoria histórica del trabajo en el mar.

El programa ofrece experiencias inmersivas para conocer el entorno de la Ría del Eo:

–Talleres marineros: Aprendizaje de nudos y elaboración de llaveros en el Club de Mar (viernes 16:30 h y domingo 11:00 h).

–Rutas guiadas: La travesía en lancha "Travesía con Historia" (sábado 17:00 h) y la ruta a pie "Castropol de leyenda" (domingo 11:30 h).

La contrarreloj de Traineras que este año alcanza la edición nº11, el concurso de abridores de ostras, el concurso de Instagram o la exposición de maquetas de barcos serán otras actividades destacadas.

Todos los días del festival

Durante estos días, se podrá degustar a diario ostras al natural a cargo de los productores locales Acueo y Ostrastur de 12:00 a 15:30 h y de 19 a 21:30 horas en la carpa del festival.

Además, Servicio de transporte en lancha por la ría del Eo

Albatros V Tlf: 696 50 42 39 www.albatrosv.es, itinerario Castropol-Figueras-Ribadeo-Castropol

Horario: de 11.00h a 13.30h y de 15.00h a 19.00h

Precio: 7 € travesía completa, 10 € (servicio taxi).

Exposición de maquetas de barcos construidas por Astilleros Pacho

En Piñera. A 5 minutos de Castropol.

Horario: mañanas de 11:30 a 13:00h. Tardes de 17:00 a 19:00h. Entrada libre.