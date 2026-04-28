La disciplina poco conocida y con "enorme potencial estratégico" que los topógrafos quieren impulsar en Asturias

En un momento en el que la inteligencia artificial, la digitalización y la economía del dato ocupan el centro del debate público, el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Asturias cuente con un cuerpo superior de Ingeniería Geomática dentro de la administración, aprovechando la revisión de la ley de Empleo Púbico que está llevando a cabo el Gobierno regional.

Defienden que esta disciplina, poco conocida fuera de los ámbitos técnicos, tiene “un enorme potencial estratégico”. “La planificación territorial, la gestión de infraestructuras, las políticas públicas o incluso los modelos de inteligencia artificial dependen, en gran medida, de la calidad del dato geográfico sobre el que se apoyan”, explica Óscar Jesús Álvarez, vocal de la institución y especializado en la gestión de datos de alto valor y en el desarrollo de servicios geoespaciales.

En este contexto, los ingenieros en geomática desempeñan “un papel clave en toda la cadena de valor del dato geoespacial: desde su captura con alta precisión, pasando por su transformación y publicación mediante servicios interoperables, hasta su integración y análisis junto a otras fuentes de información”.

Álvarez aclara que el trabajo no se limita a generar mapas, sino que ayuda “a construir “información útil para la toma de decisiones”. Desde el análisis de accesibilidad a servicios públicos hasta la integración de datos usando metodologías de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil (BIM).

Asturias, destaca, no parte de cero. Cuenta con infraestructuras consolidadas en este ámbito, como sistemas de información territorial o redes de posicionamiento de alta precisión, pero el reto, según el sector, es organizativo. En la actualidad existe un cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía (A2), pero no su equivalente en el nivel superior (A1), lo que limita la capacidad de asumir funciones estratégicas de planificación y coordinación.

Otras comunidades autónomas y organismos estatales ya han avanzado en esta dirección, integrando perfiles superiores en la gestión del dato geoespacial. La propuesta en Asturias se plantea, así, como una adaptación necesaria a un modelo administrativo donde la información territorial se ha convertido en un activo esencial para diseñar políticas públicas más eficaces.

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En plena economía del dato, el debate trasciende lo corporativo y apunta a una cuestión de fondo: si la Administración está preparada para gestionar con eficacia un recurso cada vez más determinante. La ingeniería geomática, sostienen los profesionales, está llamada a desempeñar un papel central en esa transformación.