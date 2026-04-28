Gráfico interactivo: ¿Cuánto tarda cada hospital de Asturias en programar una cita o una prueba? Los datos por centros y especialidades

En la sanidad asturiana hay, a día de hoy, 176.150 pacientes en lista de espera. Para hacerse una idea de la magnitud, son más que los habitantes que tiene Avilés y Siero juntos. Las demoras en hospitales, una de las grandes preocupaciones de los asturianos y, a la vez, uno de los quebraderos de cabeza del Gobierno del Principado, han aumentado más de un 10% respecto al año pasado.

La lista de espera media en consultas externas es de 113,5 días (un 33,8% más que en 2025), en pruebas técnicas es de 48,81 días (un 17% más bajo) y en operaciones quirúrgicas, de 87,61 días (un 5,2% más).

Por especialidades, la que más demoras acumula es, con diferencia, Dermatología. Hay 16.325 pacientes esperando por ser atendidos por el médico y el tiempo medio es de 211,32 días. Es decir, más de siete meses. Respecto al año pasado, este plazo ha aumentado en 66,31 días. También han empeorado Oftalmología, con 148,61 días de espera (55,38 jornadas más); Traumatología, con 146,72 días (41,37 más), Cirugía Vascular, con 74,21 (34,04 más); y Cirugía Maxilofacial, con 37,9 días (30,01 más).

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A continuación y a partir de datos oficiales proporcionados por la Consejería de Salud, LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores una útil herramienta para consultar las listas de espera en todos los hospitales de la región, por especialidades y con comparativas de 2026.