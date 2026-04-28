El histórico eclipse total del verano tendrá mañana un "gemelo" en Asturias: así podrás comprobar si el fenómeno del 12 de agosto se verá desde donde vives

El gran día está cada vez más cerca. El Gobierno de Asturias ya ha activado el plan estratégico del eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno histórico que podrá observarse desde toda la región. Será el primero que se ve desde la Península Ibérica desde 1905. La oportunidad es única, ya que no volverá a repetirse en la comunidad antes del año 2.180. Dada su posición geográfica, Asturias ofrece condiciones únicas de visibilidad, estando la totalidad del territorio en oscuridad total al cubrir la Luna el Sol completamente durante un breve periodo de tiempo.

Participantes en la jornada celebrada el pasado año en la Escuela Superior de la Marina Civil para seguir el eclipse parcial de sol. / LNE

¿Qué es el "día espejo"?

Este jueves, 29 de abril, es el "día espejo" del eclipse solar. Un "gemelo" en el que podremos ver el Sol en la misma posición en el horizonte que el día 12 de agosto. Una ocasión perfecta para explorar y ensayar los lugares de observación, comprobando en la práctica si el horizonte está realmente libre de obstáculos en la dirección en que el Sol se situará en la noche más histórica.

Lucía González, astrofísica y fundadora de la empresa Allande Stars, explica que el "día espejo" funcionará como "un simulcaro del eclipse". "Si tienes una ubicación pensada para ver el eclipse del 12 de agosto, lo mejor es que te desplazes a este punto este jueves o en fechas cercanas (también sirve el viernes). Y si ves el Sol por encima del horizonte entre las 19.30 y las 21.20 horas, que es aproximadamente cuando tendrá lugar el fenómeno, confirmarás que es una buena ubicación", detalla.

Cuando se habla de horizonte despejado, puntualiza la experta, "nos referimos a que esté libre de obstáculos: de montañas, de edificios...". Pero eso no tiene nada que ver con la meteorología. El tiempo que haga ese 12 de agosto será una lotería.

EN IMÁGENES: Encuentro de suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA con la astrofísica Lucía González, de Allande Stars, para aprender sobre el eclipse / Miki López / LNE

No se verá desde cualquier sitio

Aunque Asturias es una de las comunidades autónomas más privilegiadas para ver el eclipse solar total, esto no garantiza que se pueda ver desde cualquier punto. Más allá del ensayo de este jueves, lugares con nula visibilidad hacia el oste no serán buenos para observar el fenómeno, según confirma Lucía González. Lo mejor es viajar hacia la costa o la montaña.

Precisamente Allande Stars desarrolla este viernes, en el Bosque-Jardín de la Fonte Baxa de Luarca, una actividad relacionada con "el día espejo" del eclipse, que tendrá lugar desde las 19.30 a las 21.30 horas, abierto a todo el público a un precio de 22 euros la entrada. "Haremos un simulacro, explicando los momentos de cada fase, qué ver en cada momento, a qué estar atentos el día del eclipse... Y si hace bueno, haremos una observación solar con telescopios", profundiza.