Mesas casi llenas en los restaurantes asturianos para el puente de mayo, pese al mal tiempo: "La previsión es mejor que en Semana Santa"

Como cada primavera por estas fechas, las miradas están puestas en el puente de mayo, con motivo de la festividad del Día del Trabajo. Es el primer parón tras las vacaciones de Semana Santa. Hace un año, el apagón generalizado del 28 de abril sumió a todo el país en la incertidumbre en una "emergencia" sin precedentes que finalmente no interfirió en los planes de los españoles, generando una ocupación en Asturias que giró en torno al 90%. En este 2026, pese a que las predicciones meteorológicas parecen no ser demasiado halagüeñas, en el sector turístico confían en poder abrir de nuevo la temporada con buenas sensaciones.

Los hosteleros se muestran, de manera general, optimista respecto a las cifras de comensales que atenderán en sus establecimientos este próximo fin de semana. Con la gran esperanza de revalidar los buenos datos obtenidos en 2025, lo afrontan especialmente bien en concejos del oriente asturiano como Ribadesella, donde el restaurante La Ría del Campanu ya tiene "todo lleno el sábado, en principio también el domingo. Las previsiones están siendo mejores que en Semana Santa".

Lo mismo sucede en Cangas de Onís, como comenta Ángel Ardines, regente de El Molín de la Pedrera: "Nosotros tendremos todo lleno viendo las reservas que ya existen. Por ejemplo tendremos clientes de Portugal que se alojan en Cangas de Onís ya al inicio del puente. Ya este fin de semana pasado hubo ambiente por el puente que disfrutó la comunidad de Castilla y León y Aragón, que hizo que este fin de semana de transición al de mayo fuese algo más visitado de lo normal".

Hay quienes, por su parte, se mantienen algo más prudentes y confían en el aumento de llamadas de última hora: "Hay un número de reservas algo mayor al de otro fin de semana, pero en comparación con otros años sigue siendo similar. Si es verdad que solemos recibir más llamadas cuando se acerca el puente o el mismo día por la mañana", apunta otro hostelero de la zona.

Día de la Madre

Este domingo, además, coincide con la celebración del Día de la Madre, motivo por el cual en los restaurantes situados en pleno centro urbano, como La Corte de Pelayo en Oviedo, esperan la confluencia de grupos grandes y familias al completo alrededor de sus mesas. "Tenemos muchas reservas para el puente y estaremos completos", confirman desde la Sidrería gijonesa Río Astur, galardonada recientemente con el premio a "La Mejor Fabada del Mundo 2026".

¿Qué tiempo hará?

De acuerdo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todo apunta a un puente de mayo marcado por los intervalos nubosos y diferentes precipitaciones que se extenderán por toda la región, sin descartar la posibilidad de alguna tormenta en Oviedo durante la segunda mitad de la jornada del viernes. Las temperaturas mínimas del fin de semana rondarán los 13ºC y las máximas, en descenso, se situarán en torno a los 19ºC.