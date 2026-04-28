Moncloa y la SEPI rechazan explicar en el Congreso los movimientos de Indra y Escribano

El director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, han declinado acudir este martes al Congreso de los Diputados para comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas por los recientes movimientos empresariales de Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E). Ambas empresas tienen ambiciosos planes en Asturias al calor de la fuerte inversión pública en la industria militar.

De la Rocha y Gualda estaban convocados este martes para informar en esta comisión que congrega a Congreso y Senado. Las comparecencias se enmarcaban en la renuncia que el ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, presentó el pasado 1 de abril mediante una carta remitida al consejo de administración después de que la empresa que preside su hermano, EM&E, renunciara a la operación de integración con Indra alegando presiones ejercidas por el Gobierno y la SEPI, según ha informado "Europa Press".

El orden del día de esta comparecencia se conocía desde el pasado 23 de abril, hace cinco días, y según la presidenta de la comisión, la 'popular' Edurne Uriarte, tanto De la Rocha como Gualda habían sido informados de la comparecencia con quince días de antelación.

La presidenta de la comisión ha explicado que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el socialista Rafael Simancas, le dijo que los comparecientes no iban a asistir a la comisión alegando que se les había informado de la comparecencia en un plazo "demasiado corto".

"Ambos comparecientes conocían la decisión de mesa y portavoces con 15 días de antelación. Por supuesto, ese mismo día me puse en contacto telefónico con los equipos de ambos comparecientes. Los equipos fueron informados del acuerdo", ha apostillado Uriarte, que también remitió un correo a los comparecientes el 15 de abril para que estuvieran informados.

Sin embargo, la presidenta ha dicho que no recibió un mensaje de respuesta a ese correo ni de los comparecientes ni del secretario de Estado. "Me parece una falta de respeto del Ejecutivo a esta comisión mixta de Seguridad Nacional, al Parlamento y una falta de respeto a los ciudadanos", ha remachado.

Cruce de acusaciones de PSOE y PP

El portavoz del PSOE, Víctor Javier Ruiz de Diego, ha reprochado que si tanta urgencia había para convocar esa comisión, el PP podría haber dirigido preguntas en el Pleno del Congreso o del Senado o haber dirigido una interpelación urgente al Ejecutivo.

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Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha aseverado que la decisión de convocar la comisión fue tomada "por unanimidad de la mesa y los portavoces" y ha insistido que los comparecientes pudieron elegir hasta dos fechas diferentes y sin embargo han mostrado su "escasa o nula" voluntad de comparecer.