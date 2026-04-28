Piloña se viste de feria de abril: casetas, plaza de ganado y la mejor gastronomía para disfrutar del puente de mayo
Del 30 de abril al 3 de mayo vuelven las casetas, los desfiles de caballos y la mejor gastronomía a esta cita en Infiesto
L. L.
La Feria de Abril Infiesto 2026, en el concejo de Piloña, vuelve un año más del 30 de abril al 3 de mayo. Cuatro días para disfrutar de las casetas, de los desfiles de caballos, de gastronomía o un espectáculo ecuestre dentro del programa de la Feria de esta edición. Uno de los mejores planes para disfrutar del puente de mayo de una manera diferente.
La Gran iluminá marca el inicio del programa de la Feria de Abril de Infiesto 2026. Las casetas del recinto ferial, en la Plaza del Ganado, se iluminan para dar el pistoletazo de salida a cuatro jornadas de fiesta, del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo de 2026.
Desde el viernes al domingo hay pasacalles diarios de caballos, siendo el último, el del domingo, el gran desfile de caballos. Y, a continuación, se celebra en el Santuario de la Virgen de la Cueva una misa rociera cantada.
La gastronomía no puede faltar, con clásicos como gambas de Huelva o jamón; tampoco actividades infantiles durante todas las fiestas.
Otro de los momentos más espectaculares de la Feria de Abril de Infiesto es el espectáculo de doma y arte ecuestre, que se celebra en Recinto de la Piscifactoría.
Para que los interesados sepan las fechas y horarios de cada actividad, puedes descargarte y consultar el programa de la Feria de Abril Infiesto 2026, que ha publicado el Ayuntamiento de Piloña:
Jueves, 30 de abril 2026
17:00 - 21:00 h. Caseta municipal Volantitos, en el recinto ferial: Juegos y talleres infantiles, ludoteca con monitores.
22:00 h. Gran iluminá.
A continuación: Concurso Decorado de casetas.
Viernes, 1 de mayo 2026
12:00 h. Pasacalles de caballos.
Sesión Vermut: Degustación de gambas de Huelva, con las consumiciones realizadas en las casetas.
17:00 - 21:00 h. Caseta municipal Volantitos, en el recinto ferial: Juegos y talleres infantiles, ludoteca con monitores.
19:00 h. Chocolatada infantil gratis.
Sábado, 2 de mayo 2026
12:00 h. Pasacalles de caballos.
13:30 h. Concurso de Corta de jamón. Degustación gratuita con las consumiciones realizadas en las casetas.
17:30 h. Recinto de la Piscifactoría: Espectáculo Duende ecuestre.
17:00 - 21:00 h. Caseta municipal Volantitos, en el recinto ferial: Juegos y talleres infantiles, ludoteca con monitores.
Domingo, 3 de mayo 2026
12:00 h. Desfile Pasacalles de Caballos.
13:00 h. Santuario de la Virgen da Cueva: Misa rociera cantada por el coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gijón.
17:00 - 21:00 h. Caseta municipal Volantitos, en el recinto ferial: Juegos y talleres infantiles, ludoteca con monitores.
Transporte
Para los que quieran alargar la Feria de Abril hay dos servicios búo Oviedo - Infiesto y Cangas de Onís - Infiesto, que se pueden abonar con la tarjeta CTA. Otra opción es coger un taxi, que durante todos los días de la feria funciona 24 horas. Y para moverse por los diferentes puntos de la feria, estará disponible un tren turístico.
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