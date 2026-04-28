La propuesta para que chavales de la Asturias rural no tengan que realizar largos viajes para estudiar la ESO: "Ayudará a reducir el estrés"

Facilitar el cambio de Primaria a Secundaria dentro de un entorno conocido. Ese es el objetivo con el que el Partido Popular defenderá el jueves la aplicación del proyecto piloto "ESO rural Asturias" a partir del curso 2027-2028.

La iniciativa consistiría en que los preadolescentes de Primero y Segundo de la ESO cursen esos años en colegios públicos rurales de Infantil y Primaria evitando largos desplazamientos desde sus pueblos hasta el instituto más cercano. Una circunstancia que, según la diputada popular Gloria García, hace que en algunos casos "los menores tengan que residir fuera del domicilio familiar, lo que puede provocar desarraigo, abandono escolar y dificultades de conciliación".

De esta forma los alumnos no pasarían al instituto hasta los 14 años, es decir, Tercero de la ESO. "Esta medida contribuirá a reducir el estrés producido por el cambio de centro, fomentaría la igualdad educativa real en el medio rural y reduciría costes de transporte escolar", señaló García quien añadió que "esto no solo evitaría que los niños se tengan que desplazar a institutos alejados, sino que ayudaría a fijar población en la zona rural".

Según señaló la parlamentaria, diversas investigaciones indican que los estudiantes que permanencen en el mismo entorno escolar durante los primeros cursos de la ESO tienen una mayor capacidad de adaptación y mejores resultados académicos. "A esa edad, los niños pueden ser especialmente vulnerables a la separación de sus amigos y de su entorno, lo que puede repercutir de manera negativa al rendimiento escolar", indicó García.

"Hay comunidades autónomas que han iniciado experiencias piloto que demuestran que integrar los dos primeros cursos de ESO en colegios de Primaria favorece la transición educativa y reduce la brecha entre el entorno rural y urbano", afirmó.

Gloria García indicó que la proposición no de ley que defenderá el grupo parlamentario popular el jueves en el Pleno consiste en que aquellos centros educativos públicos de Educación Primaria situados en zonas rurales que estén interesados en ampliar su oferta educativa, previa solicitud voluntaria del claustro y con la aprobación del consejo escolar del centro, pueden impartir los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.

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Será requisito imprescindible que dichos centros cuenten con el espacio necesario para acoger a estos alumnos y dispongan de infraestructuras adecuadas o puedan adaptar sus instalaciones fácilmente.