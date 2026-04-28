Revolución de los "gimnasios low cost" en Asturias: la fusión de VivaGym y Synergym crea un nuevo gigante del fitness con doce gimnasios en la región

El sector del fitness de bajo coste se mueve en Asturias tras el anuncio de la adquisición de VivaGym sobre Synergym, una operación de gran calado que podría reconfigurar la oferta de este tipo de instalaciones en la región. Aunque el impacto concreto aún está por definirse y la integración de ambas compañías abre interrogantes sobre futuras aperturas, lo que está ya sobre la mesa es la creación de un gran gigante que acumularía 12 centros deportivos en la región.

Asturias no es, por tanto, aejaa a este gran movimiento empresarial. Actualmente, Synergym cuenta con siete gimnasios repartidos por la comunidad, mientras que VivaGym suma cinco instalaciones. Esta implantación previa convierte a la región en un territorio relevante dentro del tablero de la nueva compañía, que podría optar por reforzar su presencia o reajustar su red para ganar eficiencia. Se da la circunstancia de que esta no es la primera gran fusión que se vive en el Principado. Hace apenas unos meses VivaGym ya compró (y adhirío a su cadena) los gimnasios de Altafit en la región.

Un gigante ibérico del fitness

Según anunció este lunes VivaGym en un comunicado de prensa, la fusión está "sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras, la operación fusiona dos negocios complementarios para crear una plataforma de deporte y bienestar a gran escala en España y Portugal. Una vez completada, el grupo contará con una red de más de 450 clubes en la Península Ibérica, ofreciendo fitness accesible y de alta calidad".

Estrategia de crecimiento

Desde VivaGym enmarcan esta fusión dentro de un plan basado en la "expansión orgánica y las adquisiciones estratégicas" . Tal y como ha avanzado 'El Confidencial', Vivagym ha contado con el asesoramiento de firmas como Boston Consulting Group, Deloitte, Uria Menéndez y A&O Shearman, mientras que Synergym ha estado respaldada en los últimos años por distintos fondos de inversión como Growth Partner desde 2019, de Oxy Capital desde 2021 o de Houlihan Lokey y Garrigues.

La compañía compradora considera este paso un “hito clave” en el desarrollo de la empresa, que busca consolidarse como líder en el segmento ‘low cost’.

A diferencia de otros territorios donde ya se especula con nuevas aperturas o ajustes, en Asturias todavía no se ha concretado cómo afectará la fusión. Por ahora, el sector observa con expectación un movimiento que, sin duda, marca un antes y un después en el negocio del fitness, también en el Principado.

En cuanto a la marca bajo la que operarán los gimnasios de ambas redes una vez se complete la fusión, las fuentes consultadas han emplazado a las decisiones que se adopten una vez que se materialice el acuerdo. "La estrategia de marca formará parte del plan de integración que se desarrollará tras la autorización regulatoria", han añadido.

Por su parte el director General de Synergym, Jordi Bella, ha afirmado que esta operación es "la culminación de una etapa de éxito y expansión" para su empresa.

"Unirnos a VivaGym es el paso natural tras esta trayectoria que comenzó en 2013. El objetivo es seguir mejorando la vida de miles de personas, gracias a clubes de alta calidad con zonas de fitness especializadas, equipos de alta tecnología y personal altamente cualificado", ha expuesto.