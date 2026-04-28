Roqueñí asegura que "no hay vinculación" entre el accidente de Cerredo su "gestión política como consejera"
La presidenta del Puerto afirma que el informe interno al servicio de Minas "marca actuaciones a mejorar" pero rechaza que los fallos contribuyesen al siniestro en Degaña, mientras todos los partidos salvo el PSOE exigen su cese
V. M.
La presidenta del Puerto de Gijón y exconsejera de Transición Ecológica del Gobierno regional, Nieves Roqueñí, ha asegurado este martes que no hay "vinculación" entre el accidente mortal de la mina de Cerredo y su "gestión política" como titular del área que debía velar por la legalidad en la explotación.
En pleno debate sobre la depuración de responsabilidades políticas por el grave accidente en el que murieron cinco trabajadores cuando la empresa extraía carbón ilegalmente, Roqueñí se ha amparado en el informe realizado por la Inspección General de Servicios que detecta fallos de funcionamiento en el servicio de Minas, algunos relacionados con tramitación de expedientes y denuncias relacionadas con la mina.
"El informe de la Inspección General de Servicios ha marcado actuaciones a mejorar, pero no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política como consejeros”, afirmó Roqueñí.
La consejera insistió en que mantiene esa posición y separó el análisis técnico y administrativo recogido en el informe de la eventual atribución de responsabilidades políticas por lo ocurrido en Cerredo.
Roqueñí no ha efectuado valoración sobre el borrador de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, que la señala a ella como responsable política, junto a los exconsejeros Enrique Fernández y Belarmina Díaz, además del exviceconsejero Isaac Pola y tres funcionarios.
Todos los partidos, a excepción del PSOE, han reclamado a Barbón el cese de Roqueñí y Fernández de sus actuales puestos, la presidencia del Puerto de Gijón y la presidencia de Hunosa, respectivamente.
“Me mantengo en esa posición de falta de vinculación entre lo que es la causa del accidente y la gestión que se ha hecho en la Consejería”, ha añadido Roqueñí.
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