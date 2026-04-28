Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Roselina Fernández, gijonesa con ELA, necesita que el Principado amplíe su grado de dependencia: "Hace poco me enteré que seguía sin tramitarse"

"Me denegaron el grado III en enero y todavía sigo esperando", lamenta esta asturiana

Roselina Fernández, en el Congreso cuando se aprobó la Ley ELA, en octubre de 2024

Roselina Fernández, en el Congreso cuando se aprobó la Ley ELA, en octubre de 2024

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Roselina Fernández, vecina de Gijón, tiene 54 años y fue diagnosticada de ELA en 2022. Es una de las muchas asturianas que siguen pendientes del desarrollo efectivo de la ley estatal, pero en su caso la espera se complica aún más: mantiene una batalla abierta con la propia administración autonómica.

Fernández tiene reconocido un grado de dependencia inferior al máximo, lo que le permite acceder a una ayuda de 17.500 euros anuales. Sin embargo, reclama el reconocimiento del grado III, que elevaría esa cuantía hasta los 20.000 euros. “Me denegaron el grado III en enero, recurrí a principios de febrero y todavía sigo esperando respuesta. Hace poco la Consejería de Derechos Sociales me contestó que mi recurso seguía en el registro, sin ni siquiera haberse tramitado. Algo falla en el sistema si pasa esto, es una vergüenza”, denuncia, visiblemente contrariada.

La normativa estatal establece que la administración debe resolver este tipo de expedientes en un plazo máximo de 90 días, pero en la práctica, asegura, los tiempos se alargan mucho más. Ella es el ejemplo. Esa demora, en una enfermedad como la ELA, donde la evolución es rápida y las necesidades cambian en cuestión de semanas, tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los pacientes.

También cuestiona el proceso de valoración que determinó su grado de dependencia. “La persona que me evaluó dice que no tengo miedo a salir de casa, que manejo bien la silla y que comprendo las preguntas, y que por eso no alcanzo el grado que solicito. Pero la realidad es que necesito ayuda para casi todo”, explica. A su juicio, los criterios no siempre reflejan la situación real de los enfermos ni el nivel de apoyo que requieren en su día a día. “A veces pienso que lo mejor para la valoración es parecer peor de lo que estás o incluso fingir, así de triste”, destaca.

“Muchas veces, quienes padecemos esta enfermedad tenemos una batalla constante contra la administración, con mucho desgaste personal”, añade. Fernández vive sola, aunque necesita cuidados continuos. Los costes, subraya, son elevados y constantes. “Solo un cuidador a jornada completa, de lunes a viernes, puede costar unos 1.700 euros al mes, sin contar fines de semana, noches o necesidades adicionales que van surgiendo”, detalla.

Noticias relacionadas y más

A esa carga económica se suman otros gastos habituales: adaptaciones en la vivienda, productos de apoyo o asistencia especializada. Todo ello configura una situación que, según relata, resulta difícil de sostener sin un respaldo público suficiente. “No se trata de pedir más de lo que corresponde, sino de que se reconozca lo que realmente necesitamos. El tiempo, en esta enfermedad, es clave, y cada retraso pesa mucho”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
  2. El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
  3. Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido
  4. La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
  5. Cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Asturias con una conexión internacional: cientos de viajeros afectados
  6. Sospechas de 'enchufismo' en el Servicio Público de Empleo del Principado: contrataciones directas, sin tirar de las bolsas, y una amenaza de acciones legales
  7. Atención conductores asturianos: adiós a echar gasolina en los próximos días
  8. El cierre de la térmica Aboño-1 incluye el derribo de su chimenea de más de 175 metros de altura

Roselina Fernández, gijonesa con ELA, necesita que el Principado amplíe su grado de dependencia: "Hace poco me enteré que seguía sin tramitarse"

Roselina Fernández, gijonesa con ELA, necesita que el Principado amplíe su grado de dependencia: "Hace poco me enteré que seguía sin tramitarse"

Cuando te suspenden la operación cinco minutos antes por la huelga médica: "Para mi padre era importante, el dolor le impide caminar"

Cuando te suspenden la operación cinco minutos antes por la huelga médica: "Para mi padre era importante, el dolor le impide caminar"

La familia de Raúl Prado, enfermo de ELA en Oviedo, necesita la ayuda que no llega: "Dos cuidadores, una furgoneta que vale 50.000 euros, silla para el baño..."

La familia de Raúl Prado, enfermo de ELA en Oviedo, necesita la ayuda que no llega: "Dos cuidadores, una furgoneta que vale 50.000 euros, silla para el baño..."

“No podemos aguantar más”: la ley ELA sigue sin aplicarse en Asturias casi dos años después y los pacientes están "desesperados"

“No podemos aguantar más”: la ley ELA sigue sin aplicarse en Asturias casi dos años después y los pacientes están "desesperados"

Atención oncológica equitativa en todo Asturias: la nueva red integral del Principado para luchar contra el cáncer

Atención oncológica equitativa en todo Asturias: la nueva red integral del Principado para luchar contra el cáncer

Zamora convoca la mayor feria quesera de Europa, Fromago, presentada en Oviedo con el "gran reto de la internacionalización"

Zamora convoca la mayor feria quesera de Europa, Fromago, presentada en Oviedo con el "gran reto de la internacionalización"

La Junta General acerca el Parlamento asturiano al alumnado en San Martín de Oscos

La Junta General acerca el Parlamento asturiano al alumnado en San Martín de Oscos

El rostro del paro en Asturias: "Es muy difícil lograr estabilidad en un empleo", afirma la ovetense Rut Cueria, que hoy ha perdido el trabajo

El rostro del paro en Asturias: "Es muy difícil lograr estabilidad en un empleo", afirma la ovetense Rut Cueria, que hoy ha perdido el trabajo
Tracking Pixel Contents