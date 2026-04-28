El rostro del paro en Asturias: "Es muy difícil lograr estabilidad en un empleo", afirma la ovetense Rut Cueria, que hoy ha perdido el trabajo

No es un buen día para Rut Cueria. A esta ovetense de 26 años le comunicaron este mañana en la empresa de alojamientos en la que trabajaba que dejaban de contar con ella. Que se quedaba sin empleo. Otra vez. "Es muy dificil lograr una estabilidad", señala la joven tras enumerar los trabajos que ha desempeñado durante los últimos años, desde empleada de una famosa cadena de hamburgueserías a dependienta de una jovería, pasando por profesora de inglés.

La ultima Encuesta de Población Activa (EPA) señala que en Asturias hay 42.600 parados tras registrarse un incremento de 2.500 en el último trimestre. A esa lista de desempleados acaba de incorporarse Rut Cueria. "Quiero trabajar a toda costa, no quiero estar en paro", afirma la joven, que aún no ha digerido su nueva situación porque esta misma mañana le comunicaron que no sigue trabajando para la empresa de apartamentos turísticos en la que estaba.

Cuando en 2008 Rut Cueria acabó Bachillerato en el IES La Ería de Oviedo se fue a Reino Unido. "Me fui a buscarme la vida. Allí encadené varios empleos. Trabajé en un McDonalds, de camerara en un restaurante, en un establecimiento de sandwiches...". En Reino Unido estuvo cinco años."Tras una ruptura decidí volver a Oviedo con mi madre. Hace casi tres años que regresé", explica la joven. "Aquí en Asturias he vuelto a encadenar trabajos, pero todos temporales o durante un periodo de prueba. He trabajado en la hostelería, dando clases de inglés, de dependienta en una joyería...", añade.

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Su último empleo fue una empresa de apartamentos turísticos. "Acabo de perder el trabajo. Aún estoy en shock porque no me lo esperaba", afirma. Es consciente de que la incorporación en el mercado laboral se esta complicando viendo los últimos datos, pero afirma que no se rinde. "Vuelvo a estar buscando trabajo", afirma con resignación ante la Oficina de Empleo de la calle General Elorza de Oviedo.