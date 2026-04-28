Salud se abre a estudiar la implantación de la jornada de 35 horas para los médicos

Los médicos asturianos han vuelto a plantarse por sus derechos. Aunque lejos de los hospitales y los centros sanitarios, el foco del segundo día de huelga sanitaria en la región estuvo este martes en la reunión entre los representantes del Servicio de Salud y el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) para dialogar sobre reducción de la jornada laboral a las 35 horas, menos pacientes por día para los médicos de atención primaria y que la atención continuada se pueda cubrir con turnos de 12 horas (no con 24 horas, como sucede actualmente).

Este primer encuentro se centró en la reducción de la jornada. "Por primera vez creemos que reciben la propuesta con seriedad y, sin descartarla, nos manifestaron su compromiso de estudiarla, citándonos a una siguiente reunión el martes", explicaron los facultativos.

No obstante, desde el sindicato insistieron en que la huelga sigue en marcha. De hecho, añadieron, es "decepcionante que tuvieran que pasar 9 meses y que tuviéramos que fundar un sindicato" para que se sentasen a dialogar; "para que por fin empezaran a interiorizar, tanto la propuesta, como el ánimo y legitimidad de nuestras reivindicaciones".

Reunión del Sindicato Médicos del Sespa con representantes del Servicio de Salud. / LNE

La reunión del próximo martes será determinante para el sector. De lo que respondan en el Principado dependerá "que el conflicto se resuelva ganando en derechos y en calidad asistencial, con Asturias como pionera, o que escale, con semanas de convocatoria adicionales, que en realidad nadie deseamos".

Por el momento, la huelga seguirá hasta el domingo, y este miércoles volverá a marcar un nuevo hito. Los médicos han convocado una manifestación que saldrá de Plaza España a las 18.00 horas y culminará en La Escandarela, donde habrá una concentración. En la misma participará tanto el Sindicato de Médicos del Sespa como el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA).