Sunwafe trata de cerrar "alianzas estratégicas" en Asia para poner en marcha en 2027 la gran factoría de componentes de placas solares de Gijón con 2.600 empleos

Sunwafe busca "alianzas estratégicas" en Asia para impulsar el proyecto de la gran factoría de componentes de paneles solares de Gijón, que tiene asignados casi 200 millones de euros de fondos europeos del plan de recuperación. La empresa tiene previsto tomar la decisión final de inversión en febrero de 2027, el inicio de la construcción está previsto para 2027 y las operaciones comerciales para principios de 2029. A pleno rendimiento, el proyecto podría generar hasta 2.600 puestos de trabajo.

Fuentes de Sunwafe han destacado que la compañía ha alcanzado "varios hitos importantes" en su camino hacia la puesta en marcha de la primera planta europea de fabricación a gran escala de lingotes y obleas de silicio para placas solares. En marzo, la empresa obtuvo la aprobación de las autoridades regionales para un emplazamiento de 30 hectáreas en la Zalia, en Gijón, un primer paso decisivo hacia la fase de construcción y despliegue industrial del proyecto.

Para liderar esta ambiciosa iniciativa y avanzar hacia la puesta en marcha comercial prevista para principios de 2029, Sunwafe ha nombrado director ejecutivo a Michael Pinto, directivo internacional con amplia trayectoria industrial y empresarial, con efecto desde el pasado 2 de marzo. Fuentes de Sunwafe señalaron que bajo el liderazgo de Michael Pinto, la compañía entra ahora en una fase de ejecución centrada en varios frentes clave, entre ellos la consolidación de alianzas industriales, la configuración del equipo directivo, la captación de capital y la planificación de su presencia operativa en España.

Asimismo, Sunwafe ha reforzado su plan industrial mediante una alianza estratégica con Tresca, una empresa de ingeniería leonesa con oficinas en Asturias y que tiene 25 años de experiencia en la dirección de proyectos complejos de infraestructura industrial en 20 países. Tresca asumirá la dirección integral del proyecto, así como la ingeniería básica y de detalle de la futura planta de 20 GW de lingotes y obleas de silicio en Asturias.

"Mediante la elaboración cuidadosa de acuerdos beneficiosos para todas las partes con socios estratégicos seleccionados de Asia, Sunwafe se compromete a construir una planta de fabricación avanzada y competitiva a nivel mundial que logre relocalizar con éxito la producción de obleas como capacidad industrial clave en Europa» comentó Michael Pinto, nuevo director general de Sunwafe.

Sunwafe fue creada por InnoEnergy en 2024 con el objetivo de establecer en Europa un fabricante de obleas de silicio competitivo a escala mundial. Su nacimiento responde a un cambio profundo en el contexto industrial y geopolítico europeo: en la actualidad, más del 90 % de la producción global de obleas se concentra en Asia, lo que sitúa a Europa en una posición de dependencia crítica en un eslabón estratégico de la cadena de valor de la energía limpia. Cerrar esta brecha exige no solo inversión financiera y esa es precisamente la base de la estrategia de InnoEnergy, centrada en identificar carencias estructurales del mercado y crear empresas desde cero junto a socios industriales, financieros y tecnológicos. Sunwafe se apoya en esta sólida trayectoria con el objetivo de reconstruir una base de fabricación de obleas resiliente y competitiva en Europa.

«Sin duda, este es un momento decisivo para Europa y para la transición energética mundial. Como europeos, debemos preguntarnos qué significa realmente la seguridad energética y qué papel queremos que desempeñe la energía limpia en nuestro futuro común», señaló Michael Pinto.

En 2025, Sunwafe recibió una subvención no reembolsable de 200 millones de euros del Gobierno español, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del programa RENOVAL para cadenas de valor de energías renovables, respaldado por los fondos Next Generation EU de la Unión Europea, lo que subraya la relevancia estratégica del proyecto para España y Europa.

La empresa prevé alcanzar en 2030 una capacidad de producción anual de 2 500 millones de obleas de silicio, equivalentes a 20 GW, lo que representaría hasta el 50 % de la demanda anual de obleas prevista en Europa en esa fecha. La empresa tiene previsto tomar la decisión final de inversión en febrero de 2027, el inicio de la construcción está previsto para 2027 y las operaciones comerciales para principios de 2029. A pleno rendimiento, el proyecto podría generar hasta 2.600 puestos de trabajo.

«Sunwafe aborda uno de los eslabones perdidos más críticos de la cadena de valor fotovoltaica europea. Los proyectos industriales de esta envergadura solo tienen éxito cuando se adopta un enfoque sistémico, reuniendo desde el principio a los socios industriales, financieros y tecnológicos adecuados», afirmó Sébastien Clerc, director general de InnoEnergy.

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Con la fabricación a escala industrial de lingotes y obleas de silicio, Sunwafe impulsa el desarrollo de una nueva generación de tecnologías fotovoltaicas de alto rendimiento, trazables y bajas en carbono. Este enfoque refuerza la competitividad de fabricantes europeos e internacionales y contribuye a fortalecer la base industrial en Europa.