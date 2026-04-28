Uno de cada tres profesores no tiene plaza fija en Asturias y el "gasto real" por alumno cae: la alerta de CSIF

Casi uno de cada tres docentes públicos en Asturias no tiene plaza fija y el gasto real por alumno ha caído un 10,7% desde 2009. Son los datos más destacados del informe sobre el sistema educativo elaborado por el sindicato CSIF.

Según este informe, la tasa de interinidad en el Principado acanzalza el 31,26%, muy por encima del referente europeo del 8%, lo que evidencia, a juicio del sindicato, "un problema estructural de estabilidad en las plantillas docentes".

En materia de inversión, CSIF señala que, aunque el gasto por alumno en la región se sitúa por encima de la media nacional, al descontar la inflación acumulada en los últimos años se produce una caída del 10,7% en términos reales, lo que el informe califica como una "pérdida severa" de recursos.

El sindicato también destaca que esta situación convive con algunos indicadores positivos. Asturias presenta una ratio de alumnado por docente de 7,85, una de las más bajas del país, aunque CSIF advierte de que esta mejora se ha logrado "mediante la contratación de profesorado interino".

En cuanto a los resultados educativos, el informe señala que el abandono escolar temprano en Asturias se sitúa en el 10,63%, por debajo de la media nacional pero aún por encima del objetivo europeo del 9%. Además, el rendimiento del alumnado está en general por encima de la media española, aunque todavía lejos de los objetivos fijados por la Unión Europea.

Por último, CSIF subraya la pérdida de poder adquisitivo del profesorado asturiano y las diferencias salariales respecto a otras comunidades, señalando que "los docentes pueden llegar a acumular diferencias de hasta decenas de miles de euros a lo largo de su carrera profesional".

Noticias relacionadas

El sindicato concluye que, pese a algunos avances, el sistema educativo asturiano mantiene "problemas estructurales relacionados con la inversión, la estabilidad del profesorado y el cumplimiento de los objetivos europeos".