Zamora convoca la mayor feria quesera de Europa, Fromago, presentada en Oviedo con el "gran reto de la internacionalización"
"El éxito es la cercanía con los queseros", destaca la directora Sara Fregeneda en el club de LA NUEVA ESPAÑA
La última edición del certamen, en 2024, tuvo un impacto económico en la provincia de 16 millones de euros
"Asturias estará en Fromago, como no podría ser de otra manera. Porque es una gran iniciativa para dar voz a nuestras principales producciones queseras. Su éxito es el éxito de todo el sector. Nos vemos en Zamora", dijo este martes la directora general de Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado, Begoña López, durante la presentación en el Club LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo del certamen gastronómico Fromago, que se celebra con carácter bienal en la capital de la provincia zamorana. Las fechas elegidas este 2026 son del 17 al 20 de septiembre.
Un evento que, como destacó su directora, la joven productora Sara Fregeneda –al frente con su padre Fernando de la quesería La Antigua, en Fuentesaúco–, se enfrenta en lo que será su tercera edición al "gran reto" de la internacionalización: "El 5% por de los expositores son ya de fuera, pero queremos atraer a más y crecer. Estamos trabajando mucho con Portugal, pero también con Sudamérica. Aquí en España se conocen mucho los quesos de Francia e Italia, pero no tanto los de EE UU y resto de América. Estamos intentando que los traigan para darlos a conocer".
Así lo señaló Fregeneda durante esta primera presentación de Fromago, cuyas cifras demuestran su consolidación: tendrá un espacio por las calles de Zamora de unos 40.000 m² (3 kilómetros de feria), más de 400 estands y alrededor de 1.200 quesos distintos de todo el mundo, además de actividades, catas, conciertos, exhibiciones de cocina y talleres para todos los públicos. En la última edición de 2024 se despacharon 17.000 kilos de queso y contó con unos 300.000 visitantes que pasearon por Zamora, cuya capital cuenta con 60.000 habitantes y toda la provincia con poco más de 160.000.
"Cercanía con los queseros"
Números que demuestran el éxito de Fromago, que en opinión de su directora se explica en la "cercanía de los queseros con el consumidor final. No es una feria profesional, sino de calle, con más de 400 expositores en los que está el productor contándole directamente al consumidor cómo hace los quesos, si tiene o no ganado... Todo eso es muy importante para el sector y Fromago trabaja mucho en cuidar al quesero con reuniones, buscando compradores internacionales, relacionándolos con tiendas gourmet, figuras influyentes...".
El tirón y asentamiento de Fromago como feria quesera de referencia está, además, demostrado con su impacto económico. La directora explicó que el certamen generó más de 16 millones de euros en toda la provincia y provocó una ocupación hotelera que rozó el 100% en Zamora y también elevó la de las zonas limítrofes, con el consiguiente beneficio en la hostelería. "Son cuatro días de feria que se vive, llena las calles... Pero queremos que vaya más allá y tenga continuidad, que ese quesero que viaja a Zamora para mostrar sus productos tenga retorno en la inversión", añadió Sara Fregeneda, quien animó a los asturianos a acercarse a Fromago. "Estamos al ladito de Asturias, son cuatro días en los que se disfruta mucho", remató.
Asturias, gran mancha quesera
Y por supuesto Asturias tendrá representación en Fromago, no solo a nivel de visitantes, sino de participación, tal y como aseguró Begoña López. La responsable del sector en el Principado habló del quesero como "sector emblemático y estratégico" y alabó la región como "un buen lugar" para la puesta de largo de Fromago 2026, más que nada porque, dijo, "es un territorio pequeño en extensión pero vivo y rico en tradición y diversidad de conocimiento quesero. Hay más de 300 variedades diferentes y casi 100 queserías. Todo en una combinación única en territorio, clima y razas ganaderas. Y sobre todo de personas, que son las que han sabido mantenerlo vivo".
Recordó López que Asturias "es la mayor mancha quesera de Europa. Y esta mancha quesera es identidad, economía y futuro para los pueblos". El Principado cuenta con cuatro quesos con denominación de origen (cabrales, gamonéu, casín y afuegal´pitu) y una identificación geográfica protegida (de los Beyos). "Yo me quedo con el valor humano que hay detrás de cada queso, ganaderos que cuidan el paisaje, queseros que combinan tradición e innovación, incluso en momentos de incertidumbre, para ofrecer calidad. Ese capital humano es el mayor activo que tenemos y el Principado quiere cuidarlo y protegerlo". López recordó que hay comprometidos tres millones de inversión en marcas de calidad y en el nuevo programa "Saborea el Paraíso", todo con el objetivo de "posicionar Asturias como referente gastronómico mundial".
A la presentación asistieron queseros tanto de Zamora como de Asturias –cuatro de ellos participaron en una mesa redonda sobre el sector y la feria–, y representantes del sector empresarial de ambas comunidades. Por parte del Gobierno asturiano acudió la citada directora de Agroalimentación, Begoña López; y desde Zamora llegó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Estuvo el teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, y los diputados asturianos Luis Venta y Sandra Camino (PP); además asistió Begoña Galache, directora de "La Opinión de Zamora", del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.
A todos ellos les dio la bienvenida la directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, Ángeles Rivero, quien destacó la "gran satisfacción" de ejercer de anfitriones en el Principado de la exitosa cita zamorana, "joven pero ya consolidada" y punto de unión de dos territorios del Noroeste, "con más coincidencias de las que parecen". Rivero habló del queso como un producto gastronómico, pero también como "cultura, paisaje y vida para los pueblos", así como motor económico.
El acto se cerró con un aperitivo, como no podía ser de otra manera, a base de quesos, una selección que corrió a cargo del maestro quesero asturiano Aitor Vega.
Javier Faúndez, presidente de la Diputación: "Zamora se convertirá en capital internacional del queso por méritos propios"
«Asturias es una comunidad muy cercana a Zamora. Compartimos, además, pasión por el queso y éste importa mucho para el sector primario en ambas provincias. El queso crea riqueza, fija población y cierra el ciclo. Muchas veces nos quejamos e que producimos buena materia prima pero la mandamos a transformar a otro sitio. Pues bien, con el queso eso no pasa», resaltó Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora durante la presentación del certamen Fromago en Oviedo, en el Club LA NUEVA ESPAÑA.
Faúndez destacó la implicación de todo el sector y, especialmente, de la encargada de la organización del certamen, la Fundación de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza). «Desde el principio confiamos en ellos como organizadores profesionales. Han hecho un gran trabajo», reseñó. El dirigente hizo un repaso de las anteriores ediciones de Fromago, la primera de 2022, en la que «funcionó bien» la feria. En la siguiente, en 2024, ya que tiene carácter bienal, se produjeron «cifras espectaculares y buen retorno económico» con hitos como vender 17.000 kilos en cuatro días. «Fue un escaparate para poner en valor el queso de España y del extranjero, un producto esencial. Fromago no fue entonces solo una feria de calle, sino que con la ayuda de la cámara de comercio se facilitaron reuniones y negocios», recordó.
Y ahora, la de 2026, los próximos días del 17 al 20 de septiembre, hay otros objetivos. Uno, dicho con humor por Faúndez, que no llueva, ya que es un certamen al aire al libre. «Y después de que ese buen trabajo acumulado anteriormente tenga su fruto y este año sea el de la consolidación de Fromago», añadió.
Recordó el presidente de la Diputación de Zamora que en Asturias «ha empezado este año el camino» de una feria que también se presentará en Valladolid, Salamanca, Oporto, Braganza, entre otros escenarios. «Zamora se convertirá en capital internacional del queso por méritos propios», añadió, al tiempo que animó a todo el mundo a disfrutar del certamen.
Un escaparate esencial para los elaboradores de queso en España y para "darlo a conocer en el mundo"
Fernando Fregeneda fue pastor antes que quesero, una evolución impulsada, como muchos otros casos en el sector, por la necesidad de dar salida a la materia prima. En su caso, la leche de oveja producida por el rebaño que ha criado su familia desde cinco generaciones atrás en un pueblo de la zona de Arribes de Duero, en Salamanca. A los 25 años el pastor se puso a trabajar en una fábrica de quesos, impulsó el cooperativismo y arrimó el hombro para sacar adelante al sector, tal y como explicó en Oviedo, en la presentación de Fromago, feria que él mismo ayudó a impulsar. Fue uno de los participantes en la mesa redonda organizada durante el acto, en el Club LA NUEVA ESPAÑA junto a dos queseros artesanos y el directivo de una fábrica.
Fregeneda cuenta con una quesería familiar en el pueblo de Fuentesaúco. «Quise añadir valor a nuestra leche de oveja. Ahora comercializamos 35 millones de litros al año, más o menos el 9% de la que se produce en España», explicó el propietario de La Antigua, una pequeña quesería que su familia recuperó. Allí hacen ahora Queso Zamorano Denominación de Origen Protegida (DOP). «Para nosotros es poner en valor nuestro producto y venderlo», dijo. Fregeneda alabó el modelo asturiano de producción quesera –su cuenta en Instagram es @queseru, «acabado en -u, como se hace en Asturias»– y aplaudió el éxito de las iniciativas que se hacen en la comunidad. Convencido de la necesidad de innovar constanemente, destacó el valor de Fromago, una «gran fiesta popular» que es esencial para «dar a conocer el queso en todo el mundo».
No podía tener mejor embajadora el queso afuega´l pitu que la quesera de Temia (Grado) Verónica Álvarez. Con tanta pasión habló y describió el producto que elabora en la quesería familiar que muchos de los que estaban en la presentación reconocieron entre risas querer comerlo sobre la marcha: «Solo pronunciar el nombre lo hace especial y singular. Tenemos varias explicaciones del origen de la denominación del queso. Una vez que lo pruebas no puedes olvidarlo. Hay dos variedades, blanco y roxu, un poco picantín. Y en las siete queserías que hay, cada familia aporta su toque». Álvarez empleó la misma pasión para hablar de la feria zamorana de Fromago, «una explosión de sabores, una gran concentración a pie de calle». En ella estará por segunda vez con la denominación de origen y con sus quesos Temia, que siempre que puede trata de promocionar y de vender por todo el mundo. «Hablar de ello, del nombre, permite contar nuestra historia, la del mundo rural del que venimos y que nunca olvidamos», reseñó la quesera. Y esa historia que tanto le gusta contar a ella se puede contar en el certamen zamorano. «Fromago es un escaparate donde podemos contar la historia del queso, un auténtico escaparate para queserías pequeñinas como la nuestra. Es un gusto poder contar directamente al consumidor cómo es nuestra historia».
«La labor del quesero no es solo elaborar un producto de alimentación, sino la de conservar una tradición», destacó Manuel Viaño, director de la fábrica de queso de Reny Picot, de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), en Fresno de la Vega (Zamora), durante su intervención en la presentación de Fromago. Viaño destacó el buen momento que atraviesa la leche: «Ha mejorado mucho en los últimos años. Quizás se ha sacrificado parte de la flora natural en su origen, pero la industria ha logrado tener producciones elevadas que satisfacen la demanda del sector y tener un producto regular a lo largo de todo el año. Así, el consumidor sabe que tendrá siempre ese mismo queso, algo que es más difícil en los productores artesanos porque dependen de una leche que cambia, no es lo mismo por ejemplo la de primavera que la de otoño». Uno de los retos del sector elaborador es, según el directivo de Reny Picot, tirar hacia arriba del consumo. «En España se consume poco queso, unos 9 o 10 kilos de media, cuando la europea está en 18. Ahí hay campo abierto y una posibilidad de crecimiento que hay que acometer. Las empresas de nuestro tamaño está bien posicionadas», dijo. Al tiempo, Viaño rompió una lanza en favor del queso industrial: «Nosotros hemos recibido premios, lo que demuestra que la producción que hacemos es buena. La regularidad que aportamos es importante para el consumidor».
«Fromago es un monumento al queso, una fiesta del producto. No se puede dejar de ir», dice Natalia Lobeto, al frente de Quesería Redes, en Campo de Caso, donde elabora la variedad casín que su madre Marigel Álvarez evitó que desapareciera hace años. «Siento orgullo del sector, de mi producto, de lo que hizo mi madre, del queso casín, de todo lo que tenemos en Asturias», reseñó la productora. Lobeto habló del casín, un queso que «representa tradición, artesanía y tiene una elaboración muy apegada a la tierra». Contó el origen de su singular sabor, que está en la «necesidad de conservar la poca leche de vaca casina que había antaño y en condiciones difíciles, sin neveras, de ahí que se amase mucho para quitar la humedad y que no se ponga malo; al tiempo tenía que ser algo saciante, que rápidamente llenara con comer poco. Así se explica toda esa explosión de sabor, algo que sorprende mucho del casín». Todas esas cosas del queso explica Lobeto a los consumidores en ferias como Fromago, algo que considera esencial. «Salir fuera de casa cuesta dinero. El apoyo de la Consejería de Medio Rural es esencial, porque dar el salto fuera de Asturias es complicado», advirtió la quesera. «Pero mi objetivo es dar a conocer el queso casín al mundo. Cuando estoy en el extranjero dijo que es un queso de España, porque creo que entre todos tenemos que dar a conocer nuestros productos. Y para esto Fromago es ideal».
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