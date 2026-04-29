Agenda: qué hacer hoy miércoles 29 de abril en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA_ESPAÑA

Dentro del ciclo por el Tricentenario del «Teatro Crítico Universal» del Padre Feijóo, se celebrará la conferencia «Benito Jerónimo Feijoo, la Ilustración para todos los públicos», a cargo de Eduardo San José, catedrático de Filología de la Universidad de Oviedo, especialista en la obra de Feijoo e investigador del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, quien será presentado por Armando Fernández Viso, director de dicha institución, en un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas.

Escapa del ruido

La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza la actividad «Escapa del ruido», un juego de escape inmersivo que invita a descubrir cómo influye la contaminación acústica en el bienestar y el entorno, en el que las personas participantes afrontarán distintos retos, desde una sala con ruido hasta espacios de calma y un rastreo sonoro para reconectar con la naturaleza, en sesiones que tendrán lugar a las 12.00 y 18.00 horas en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya.

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Charlas de salud

El centro del Cortijo acoge la charla de salud «Tabaquismo», impartida por la doctora Adriana de Llanos Lanchares, odontóloga y vocal de la Comisión de Formación Continuada del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, en una sesión dedicada a los efectos del tabaco en la salud que tendrá lugar a las 19.00 horas.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición puede visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición_Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del «Concurso Pintura 2026», una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado acoge en abril una exposición por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas, pero no guiadas, están disponibles de lunes a sábado y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, el público realiza un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por sus quince monumentos. El centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. Dispone tamién de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Actuaciones en el Conservatorio de Gijón

El programa de Escena en Danza tiene hoy su plato fuerte en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón/Xixón ha organizado la «Tarde de danza en el día internacional de la danza», con entrada libre hasta completar aforo. Se mostrarán coreografías y estilos variados por parte de alumnos del Conservatorio gijonés, que fue fundado por el Ministerio de Educación y Ciencia como centro educativo oficial para impartir la especialidad de danza en el año 2013. Comienza a las 19.00 horas.

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

Con motivo del Día Internacional de la Danza se ha organizado hoy, a las 18.00 horas, una muestra artística intergeneracional para celebrar esta jornada. Irá a cargo de la sección oficial CID UNESCO Gijón, impulsada por Paula Bango Melcó. La entrada es libre hasta completar aforo.

Centro Municipal de El Coto

Dentro del ciclo del Cine del Centro hoy se proyecta «Cleo de 5 a 7», película francesa de 1962, dirigida por Agnès Varda. Se proyecta en versión original subtitulada, con entrada libre hasta completar el aforo. Será a las 19.00 horas.

Escuela de Comercio

El Ateneo Jovellanos ofrece hoy en su programación una conferencia cervantista realizada en colaboración con la Fundación Cervantista Álvarez Viña para conmemorar el día del libro. La charla, a las 19.00 horas en el salón de actos de la Escuela de Comercio, será impartida por Carlos F. Heredero, historiador, y prestigioso crítico cinematográfico, que estará acompañado por el presidente de dicha fundación, Carlos González Espina. La conferencia lleva por título «Espejos entre ficciones. El Cine y El Quijote». La entrada es libre.

Paseo de la playa del Arbeyal

La segunda semana social de la Parroquia de Santa Olaya sigue hoy con una acción del centro de escucha «San Camilo Asturias». Voluntarios del centro ofrecerán su tiempo para acoger a personas que quieran ser escuchadas y compartir lo que deseen, problemas, preocupaciones, alegrías, inquietudes... Se hará en el pseo de la playa del Arbeyal de 18.00 a 20.00 horas.

Antiguo Instituto

Hoy concluye en el Antiguo Instituto la exposición Exposición «40 obras del pintor M.Mario», una muestra de la creatividad y la dedicación del gijonés M. Mario, que se muestra en el vestíbulo de la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Centro Municipal de El Coto

Hoy concluye la exposición «Costumbres y Vivencias» de Vicky Zamora, donde la artista presenta una muestra pictórica que invita al visitante a viajar por los contrastes de Latinoamérica, una tierra de culturas ancestrales y paisajes de colores intensos.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Laboral Centro de Arte

En la Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Kamishibai en Los Canapés

La Biblioteca de Los Canapés acoge hoy, a las 18.00 horas, el taller «Crea tu kamishibai», dentro del programa Asturies, Cultura en Rede. Lo imparte Fantastique Company, con 12 plazas. Inscripciones en la propia biblioteca. Dirigido a público de 6 a 10 años.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta esta tarde, a las 20.00 horas, «Baja de paternidad», en versión original subtitulada en español. Las entradas cuestan 5 euros y pueden adquirirse en taquilla o a través de la web de venta del centro cultural.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Avilés medieval, a pie

La ruta guiada «Avilés Medieval» recorre hoy el casco histórico con salida a las 11.30 horas desde el exterior de la Oficina de Turismo (presentación, diez minutos antes). Cuesta 10 euros por persona; los menores de 11 años no pagan. Imprescindible reserva previa.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Gala del Día Internacional de la Danza en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera alberga hoy, desde las 19.00 horas, la celebración de la gala del Día Internacional de la Danza. Las entradas valen 6 euros.

«Prohibido recordar», película documental en Sama

El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la proyección de la película documental «Prohibido recordar», sobre la cárcel de Santurrarán. Presenta el acto Marcelo Álvarez. Está enmarcado en el Abril Republicadno de Langreo, organizado por el PC de Langreo e IU.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título «María y Ana», con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Actividad escolar en Llanera

El espacio Escénico Plaza La Habana, en Posada, acogerá el miércoles 29 de abril, a las 10.30 horas, la obra «Las aventuras de Sam», para alumnos de primero y segundo de los colegios de San Cucao, Posada y Lugo. «Hebras, la caja de la memoria» llegará también hoy al IES Llanera, en Posada. Será a partir de las 11.30 horas para alumnos de cuarto de la ESO en una actividad que «se plantea como un proyecto intergeneracional que entiende el juego como un puente entre generaciones». Y la misma iniciativa se llevará el 30 de abril al Espacio Escénico Plaza La Habana, a las 11.45 horas, con alumnos de cuarto de ESO del IES Llanera y de las «Aulas Culturales 50ymas».

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Libro de oraciones», de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Ciclo de conferencias «Geología y montaña» en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 30 de abril un interesante ciclo divulgativo organizado por la Sociedad Geológica Asturiana, dedicado a la geología y los paisajes de montaña. «Conexiones entre la Antártida y los Andes, expediciones geológicas a la península de la Antártida» es el título de la ponencia que ofrecerá esta tarde, a las 19.00 horas, Nemesio Heredia Carballo. Además, se puede visitar la exposición disponible durante estos días en la Casa de Cultura, una oportunidad perfecta para aprender, descubrir y disfrutar de nuestro entorno natural.

Teatro en Colunga

La Sala Loreto de Colunga acoge a las 19.00 horas el especáculo «Norte y arume», a cargo de «Producciones Nun Tris», una dramaturgia alrededor del tema de la sidra con algunos elementos escénicos mezclados, como poemas, canciones, música o danza, donde la cultura sidrera es lo que los vertebra.

Cine en Arriondas

La Casa de Cultura de Arriondas acoge la proyección de la película «Las líneas discontinuas», del director Anxos Fazáns, en versión original en gallego subtitulada en español, dentro de la programación del ciclo Laboral Cinemateca Ambulante.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición «Sidra 2025», en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 30 de abril «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Cine en Vegadeo

El Auditorio Félix Menéndez de Vegadeo acoge a las 20.00 horas la proyección de «Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos», una selección especial de cortometrajes, a modo de homenaje, que recoge algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante su recorrido en el catálogo de Laboral Cinemateca Ambulante: «No Jungle!», «Ciruela de agua dulce», «El diañu», «Beyond the Glacier», «Gniele Baila» y «Vas a ser mi memoria siempre».

Magia en Coaña

La Biblioteca Municipal de Coaña, en Ortigueira, acoge a las 17.30 horas el espectáculo «Imagínate», de Mago Nacho, dirigido a público familiar.

Exposición en El Franco

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 30 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, la muestra «Sueños geométricos. Esculturas infinitas», fruto de la colaboración de Juanma Tapia con la Asociación Fraternidad, una propuesta artística que invita a descubrir formas, volúmenes y creatividad sin límites.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

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El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.