Los arándanos asturianos que se han colado en el recetario de un famoso restaurante tres estrellas Michelin de fuera del Principado

José Antonio García cultiva en Salas unos arándanos ecológicos que se han colado por méritos propios entre las recetas de uno de los restaurantes más afamados de España, El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, que luce tres estrellas Michelin además de haber figurado varias veces en las listas de los mejores del mundo. Los Roca han creado un postre con los frutos rojos asturianos, concretamente un clafoutis, una típica tarta francesa horneada.

Ello se debe a que Arándanos La Peña ganó en 2025 el premio Mejor Producto Sostenible de España que organiza anualmente BBVA para respaldar iniciativas que impulsan modelos de producción responsables, generan oportunidades económicas en el territorio, protegen el entorno natural y contribuyen a la vida y actividad de los pueblos. La entidad acaba de convocar una nueva edición, la séptima.

Clafoutis de arándanos rojos de La Pela elaborado por la familia Roca. / bbva

En el jurado figura, entre otros, Joan Roca, y además del premio en metálico está la elaboración de una receta a base del producto que ha sido premiado. Además del clafoutis, también hay otras cuantas recetas con ingredientes de empresas galardonadas por toda España. La Peña fue el tercer productor asturiano premiado, tras Los Caserinos y Finca Terramor. La finca de Salas comercializa directamente sus arándanos, cultivados en un ciclo cerrado que permite el control total de la calidad, además de minimizar el impacto en el medio y el desperdicio.

BBVA ha abierto ahora el concurso de este año. Está abierto el plazo hasta el 3 de junio y este año cuenta con una categoería especial destinada a reconocer iniciativas en municipios de menos de 5.000 habitantes. En total habrá 10 galardonados en agricultura, ganadera, agroalimentación o pesca. El requisito básico es incorporar la sostenibilidad en el modelo de negocio.

En el caso de la nueva categoría, el ganador recibirá 5.000 euros. “Estos premios nacen con la vocación de identificar y dar visibilidad a quienes están transformando el sector agroalimentario desde dentro, integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio de forma real y medible. En un contexto de transición hacia una economía 6 más sostenible, el sector primario juega un papel clave, no solo por su capacidad de generar alimentos, sino también por su contribución al equilibrio territorial y al desarrollo de las zonas rurales”, ha señalado el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.