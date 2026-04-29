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ArcelorMittal adelanta el arranque del horno alto de Gijón averiado, uno de los principales motores de la región

El buen ritmo de las reparaciones permite programar para el 11 de mayo la puesta en marcha de la instalación, cuya parada está afectando a la economía asturiana

Hornos altos de Arcelor en la fábrica de Veriña

Hornos altos de Arcelor en la fábrica de Veriña / JUAN PLAZA

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

ArcelorMittal adelanta el arranque del horno alto "B" de Gijón, uno de los principales motores de actividad industrial de la región. La reparación está muy avanzada y la multinacional siderúrgica ha programado para el próximo 11 de mayo el reinicio de la actividad. Su parada, que se prolonga desde el pasado octubre, ha afectado a la producción de ArcelorMittal en Asturias, a empresas auxiliares y subcontratas, y a instalaciones críticas de la región, como el puerto de El Musel, que ha registrado un brusco descenso de los tráficos.

ArcelorMittal decidió el pasado mes de febrero vaciar el horno alto y acometer una reparación de emergencia al no ser capaz de arrancar la instalación en condiciones de seguridad después de una parada programada que se había efectuado a finales del pasado verano. En un principio, ArcelorMittal preveía que a finales de junio podría ponerse en marcha de nuevo el horno alto, pero vista la evolución de los trabajos, adelantó a últimos de mayo la operación. Era una previsión conservadora, porque ahora la fecha se ha adelantado al 11 de mayo si las pruebas a las que tiene que someterse la instalación son satisfactorias.

La empresa ovetense DSD Tecnología y Montaje, de capital asturiano y alemán, se encarga de las obras de reparación del horno alto "B", al igual que hizo cuando se produjo el incendio del horno "A" hace dos años. Tras el enfriamiento y el vaciado de la instalación siderúrgica (hubo que retirar todo el arrabio y escoria que había depositada) se han llevado a cabo reparaciones en la cara interna del horno (para lo que ha sido necesario realizar aperturas en el cuerpo de la instalación) y sustituciones de los "staves", los elementos de refrigeración que protegen la estructura.

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A pesar de que el inicio de los trabajos de reparación se retrasó por la huelga de las empresas auxiliares del metal, el buen ritmo posibilita adelantar el arranque al 11 de mayo. Pasado un mes podría estar a pleno rendimiento, justo cuando se espera un repunte de la demanda de acero en Europa para la entrada en vigor de las nuevas medidas de protección del sector acordadas por la UE. n

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